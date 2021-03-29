2021業績坐溜滑梯！「和碩」兩大棘手難題可解？

和碩近月業績慘澹，遭受缺料、iPhone 12 mini砍單雙重利空重擊，對此，經營團隊如何回應？

電子代工大廠和碩本週（3／25）召開法說會，公布第四季及2020年財報。因伴隨宅經濟而來的資訊產品爆量訂單，和碩繳出亮眼營運表現，營收達1兆3993億、EPS 7.73元，分別創下歷史新高、次高佳績。

不過，令人法人更關注的，卻是今年元、2月的營收低潮。

照理來說，由於去年元、2月分別經歷過年（工作天數少）、中國大陸斷鏈封城，寫下低點，但是今年元、2月一切營運正常，年營收成長率理應強彈，卻反而出現雙位數衰退，2月營收甚至跌至八年新低。

而衝擊業績的兩大危機，更非和碩一己之力能克復，因此，恐怕對經營層而言將十分棘手。

危機一〉缺料

缺料漲價搶產能 一時半刻難解

電子業缺料目前仍看不到盡頭，缺口持續擴大，部分晶片交期甚至已拉長至一年。

和碩總經理廖賜政坦言，2021年三大產品線（運算、消費性電子、通訊）都預估成長，但缺料將是變數。至於缺料連帶引起的漲價，廖賜政則表示，會與客戶共同協商（分攤）。

缺料一時半刻難解，董事長童子賢日前出席活動，坦言缺料情況「很困難」，產能不足下，各行業間還引發了排擠效應。

「爸爸跟兒子在搶晶片，兒子要玩電動玩具（遊戲機用晶片）、爸爸要開車（車用晶片），到底要優先供應爸爸還是兒子？」對此，童子賢表示，和碩只能「盡力去催（料）。」

危機二〉iPhone 12 mini銷售不佳

蘋果砍單 下游遭殃

和碩是蘋果供應鏈，據了解，蘋果去年底發表iPhone 12系列新機，其中iPhone 12 mini代工大單，正是由和碩搶下。

不過，後續卻傳出市場反應不佳，外媒報導蘋果對此，已向供應商砍單，因此，也傷及下游代工的和碩。而這也極可能是和碩的元、2月營收大幅衰退的原因。

和碩則表示，第四季因新產品導入時的許多投資，成本反映於毛利率衰退上。被問起元月、2月營收衰退，廖賜政僅表示，會盡量調整產能、精實改善成本。

進軍電動車 但手機仍是和碩生命線

和碩經十年以上耕耘，打入電動車市場，更傳聞奪下特斯拉中控台大單，不過，目前營收占比仍低。

中短期營運要回春，恐怕還是得仰賴目前占和碩約60％的營收的主力產品：手機。

但和碩作為代工廠，做產能、物料、人力充分準備外，全球手機景氣以及與客戶的合作關係，也是決定營運績效優劣的重要因素。

分析師：iPhone 12 mini兩因素導致銷售不振

而對於市場趨勢，研調機構IDC研究總監波帕爾（Nabila Popal）對本刊表示，iPhone12系列銷售佳，但系列中的mini卻銷售不振，有兩個原因。

第一，市場需求更傾向大尺吋螢幕，她預測，2020年6吋以上的智慧型手機占82％，而到了2025年，這個數字將提升到96％。

第二，波帕爾點出，比起iPhone 12 mini，消費者能以半價取得效能相仿的iPhone SE，或者多花一點錢買更有高檔質感的iPhone 12或iPhone 12 Pro，也是mini出師不利的原因。

不過整體而言，波帕爾樂觀看待未來手機市場發展。

她指出，除隨全球復甦帶來的銷售成長，也因各品牌將續推出中階5G手機、大幅降低平均售價下降，而刺激手機買氣。因此，手機出貨量將一反過往數年的衰退趨勢，至2025年將有3.6％的年複合成長率。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.3.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）