車用面板去年Q4出貨量達4300萬片 季增19%

Omdia最新《車載顯示市場追踪報告》指出，2020年第4季車用面板TFT LCD出貨量達4,300萬片，季增19%，年增4%，出貨量已恢復到疫情前的水平。

新冠疫情2020年首季爆發後，波及車用面板第2季出貨量銳減，但從2020年第3季開始大幅回升，第4季持續帶量成長，單季出貨量已恢復到疫情前的水平。

半導體的短缺恐將壓低2021年汽車和車載顯示屏產量

Omdia表示，雖然，2020年下半年新冠疫情產生了第2波和第3波影響，但由於汽車作為現代社會生活必需品，需求旺盛，讓汽車產銷持續復甦。而為彌補2020年上半年汽車產量的不足，車載顯示屏用TFT LCD廠商獲得了汽車廠商和一線廠商的大量訂單，供應儀錶盤單元和駕駛操作用的中控台顯示屏。

但是，由於新冠疫情的流行，拉升包括在家工作在內的家庭生活用PC和電視產品的需求增加。因此，包括TFT LCD用驅動IC在內的半導體產品被分配給PC和電視產品，用於汽車和車載顯示屏生產的供應緊張，導致2020年上半年半導體訂單減少。

Omdia預估，2021年上半年，車載顯示屏用TFT LCD訂單預計將比新冠疫情爆發前的2019年更強勁，但業界擔心半導體的短缺，將對2021年車載顯示屏用TFT LCD的實際出貨量產生負面影響。

Omdia中小尺寸顯示和触控界面研究經理Hiroshi Hayase表示，後疫情時代，TFT LCD的需求將持續增長，屏幕將更大更寬，以支持新一代電動汽車的自動駕駛功能。他說：面板廠商應考慮獲得包括驅動IC在內的半導體的長期穩定供應，以支持汽車廠商和一線廠商。