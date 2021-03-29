達明機器人攜手中央大學 成立協作機器人培育中心

廣明（6188） 旗下達明機器人今（29）日指出， 達明機器人與國立中央大學宣布成立「協作機器人暨自動化培育中心」，由中央大學周景揚校長與達明機器人何世池董事長，簽署合作備忘錄並進行揭牌儀式。達明機器人身為台灣協作型機器人先鋒，以內建視覺的協作型機器人以及AI、智能工廠軟體，跨領域整合智慧製造。雙方以企業實務結合學界創新研發能量，達成學界培育人才，企業向下紮根的雙倍成效。

中央大學身為教育部「智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫」的龍頭，與產業積極合作，推動智慧製造人才培育。109年中央大學已設置6部達明內建視覺之協作型機器人以及1個結合PLC自動化的工站，並開放選修課程「協作型機器人機械專題研究」使用達明內建視覺的協作型機器人，完成工件堆疊、物體辨識、顏色辨識及瑕疵檢測等成果。另一「Robotics 與生產系統控制」課程使用自走車，和達明機器人進行異質系統的整合操作專題。達明協作機器人碰撞即停的安全特性，提供學生安全操作的學習場域，此次與中央大學成立協作機器人暨自動化培育中心，是導入智慧製造實做的最佳場域。

達明機器人董事長何世池表示，中央大學是科技人才的搖籃，達明機器人身為全球協作機器人市佔第二，雙方積極促成產學合作；今年更攜手合作經濟部工業局的產學接軌合作計畫，預計培養30位以上智慧製造領域的自動化人才，強調學生就業實戰：使學生就學期間接軌業界需求，從課程學習、實際編程機器人專案、展覽實習解說，更有就業保證的人才培育證書，一步步打造學生的就業即戰力。伴隨協作機器人暨自動化培育中心的落成，能提供更完善的教學場域，培育更多自動化優秀人才。

達明機器人除了致力於產學課程合作外，正投入智慧機器人證照的規劃；達明機器人培訓中心林俊志經理表示：為消弭目前機器人證照無法實際貼近產業的落差，我們以自動化導入的豐富經驗，開設初中高階的智慧機器人證照，從單站應用、產線應用及整個智慧工廠導入西門子PLC自動化教育訓練，優化工廠智能管理。此張證照將於今年全面啟動，中央大學協作機器人暨自動化培育中心未來也是指定考照場域。

達明機器人持續耕耘教育領域，結合學界以研究及實務雙面齊下解決產業實際問題，深化企業經營並培育未來產業人才。目前已超過全球三十個大專院校，與中、美、歐、日韓、東南亞等地區學校合作，培育專業人才不遺餘力。