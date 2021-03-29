友達率企業志工「手護台灣綠色堡壘」 在苗栗植樹造林

為響應3月植樹月與國際森林日，友達永續基金會攜手林務局新竹林區管理處，認養位於苗栗後龍之友善環境生態造林地，由友達光電（2409）暨友達永續基金會董事長彭双浪召集近百位綠色志工，於日前一同植樹造林，以行動串聯「國土生態綠網」。

友達永續基金會積極投入環境保護與社會參與，並於2020 年發起「Green Party 手護台灣綠色堡壘」十年植樹計劃，與東勢林區管理處認養鄰近高美濕地的1436號保安林地，2021年再攜手新竹林區管理處造林。董事長彭双浪表示：「認養國有保安林是友達對台灣土地生態的承諾，也是對地球減碳盡一份心力，這承諾必須親手親力而為。今天的植樹只是一個開端，未來更將透過友達企業綠色志工呵護樹苗健康長大，持續『手』護台灣綠色堡壘。」

新竹林管處處長夏榮生表示，這片於苗栗後龍的保安林，除了有防風定砂、沿海地區的國土保衛作用外，還是石虎的重要的生存棲地，因此在造林規劃時特別加入多種蜜源植物、食源植物，以草本、灌木、喬木等14種植栽構築近似天然之複層林相，營造不同的棲地空間，串聯起國土生態綠網的生態廊道。現場也邀請了特有生物研究保育中心講解石虎的特徵與習性，讓在場志工們更了解今日植樹的後續效益。在地NGO團體-台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會也在場關心並見證公私協力的成果。

在氣候變遷環境下，烈日、強風、少雨及土壤貧脊讓林業經營越顯困難，今年友達永續基金會與仁舟社會企業合作，引進具蓄水功能、可自然分解的「水源寶育樹盆」，讓植樹初期最需要水分的幼苗能有穩定滴灌的水分補給，解決海岸造林最棘手水份灌溉及風砂掩蓋問題。