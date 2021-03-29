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長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

金麗科盤中澄清 收盤跌幅逾8%

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

金麗科（3228）遭部分媒體報導傳有承接中國解放軍訂單，該公司繼28日發布重訊澄清沒有任何具軍方色彩的客戶之後，今（29）日盤中再度發出重訊補充說明，並不知悉任何政府單位立案著手調查該公司技術輸出是否合法。金麗科今日股價表現一度遭打落跌停，而後打開，收盤價為471元，跌幅逾8％。

金麗科強調，中科曙光並非該公司客戶，該公司也無任何具軍方色彩的客戶，另外，與中國CPU大廠飛騰也無合作事項，籲請投資人對相關消息審慎判斷，以確保自身權益。

同時，金麗科表示，該公司的業務是以自主開發的x86技術，針對客戶需求來設計晶片，並於台灣或日本投產製造後銷售給客戶，其產品所使用的自主開發技術並未讓與他人，與一般IC設計公司並無不同，沒有所謂技術輸出，更無違法情事。

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