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藍天NB續旺 今年出貨量可望再創歷史新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

藍天電腦（2362）2021年目標NB出貨量將達175萬台，年成長15%，預估在市場高度需求與新系列產品雙優勢的強勁帶動下，出貨量價再向上拉升，可望再創雙率雙升營業佳績，出貨量再改寫歷史新高。

該公司表示，客戶需求依舊強勁，出貨熱度不減，面對缺料因素，透過持續調整生產排程、提高安全庫存水位等方式進行調節，加上本季新的VGA顯示卡發佈，亦帶來高階電競機種的換機潮，首季出貨量上看45萬台，季增5%，年增100%。

藍天表示，筆電事業群後續將推出一系列搭載INTEL第11代處理器或是AMD Ryzen 5000系列處理器的全新電競及商務機種，2021年出貨量目標175萬台，年成長15%，預估在市場高度需求與新系列產品雙優勢的強勁帶動下，出貨量價再向上拉升，可望再創雙率雙升營業佳績。

藍天公告2020年度財報，全年度合併營收202億元；營業毛利43.56億元，毛利率21%，營業利益14.76億元、年增67%，營益率7%、較去年期增長3個百分點，本期淨利6.67億元，EPS 1.12元，每股淨值67元，董事會通過配發每股現金0.6元。

電競 處理器

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