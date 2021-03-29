吳敏求：NOR Flash有2年吃緊 6吋廠出售第2季可望定案

記憶體大廠旺宏（2337）確定將出售手上的6吋晶圓廠，適逢全年半導體大缺貨，該廠是各家大廠急欲拿下的產能，對此，旺宏董事長吳敏求表示，目前仍持續在進行中，預計順利的話，今年第2季會有明確的結果，同時，吳敏求也看好全球NOR Flash短缺的情況可望會再持續2年，符合市場先前預期，將有利未來旺宏營運展望。

去年以來全球大搶晶圓代工產能，但記憶體大廠旺宏卻仍是決定將在今年處置該公司的6吋晶圓廠，近期也傳出多家晶圓代工廠都有意買下，在市況大好之際卻仍要賣廠，旺宏認為，主要因為該廠營收貢獻其實不大，利潤也不高。吳敏求指出，目前該廠尚未停工，但應該也差不多了，預計出售該廠事務，順利的話，第2季將會有明確的結果。

另外，吳敏求也指出，目前全球NOR Flash供貨不足，而以目前的需求和供給未能明顯增加的情況，預計缺貨的情況會再持續2年。

吳敏求進一步指出，目前全球前五大NOR Flash生產廠來看，美光重心並沒有太多在此，另外，兆易創新（Gigadevice）則是中國的代工為主，也無法大幅提升市場供給，因此，目前全球主要供給NOR Flash仍以旺宏及華邦電（2344）為主。

此外，吳敏求進一步指出，以目前的市況來看，擴增產能從設備採購到真正進入量產，起碼要2年時間，因此，短時間內，吳敏求認為，NOR Flash供給無法大幅提升，未來將有2年時間呈現供不應求情況。