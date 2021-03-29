好威！台積電八連霸 獲大學生心目中最嚮往夢幻企業

即將進入校園徵才旺季，大學生心目中最嚮往的夢幻企業是哪一家？yes123求職網今（29）日公布「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」，台積電（2330）八連霸，持續穩坐高科技產業畢業生心目中最想進入企業的龍頭寶座，而在傳統產業部分，「台灣高鐵（2633）」則連三年拿下該組第一名；至於去年重新奪冠的「富邦金（2881）」，今年在金融類別則取得二連霸。

調查顯示，對今年畢業生而言，就傳統產業方面來看，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名為：「台灣高鐵」(20.8%)、「誠品」(19.9%)、「長榮集團」(19%)，以及「統一（1216）集團」(17.9%)、「中華航空（2610）」(17%)；至於六到十名，又分別為：「台塑（1301）集團」(16.1%)、「中鋼（2002）」(14.9%)、「遠東（2845）集團」(14%)，以及「新光三越」(13.1%)、「裕隆集團」(11.5%)。

而以高科技產業方面來說，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名分別為：「台積電」(39.2%)、「中華電信（2412）」(33.3%)、「鴻海（2317）」(29.2%)，以及「大立光（3008）」(27.8%)、「華碩（2357）」(26.4%)；至於六到十名，又分別是：「聯發科（2454）」(20.3%)、「宏碁（2353）」(15.2%)、「廣達（2382）」(14.2%)，以及「台達電（2308）」(13.3%)、「友達（2409）」(12.4%)。

至於金融產業方面，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名則是：「富邦金」(28.8%)、「國泰金（2882）」(28%)、「中信金（2891）」(27.1%)，以及「玉山金（2884）」(25.7%)、「台新金（2887）」(23.3%)；至於六到十名，又分別為：「臺灣金控」(20.4%)、「第一金（2892）」(19.4%)、「中租控股（5871）」(18.6%)，以及「兆豐金（2886）」(17.7%)、「合庫金（5880）」(14.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議畢業生，如果自認語言能力不錯的「非理工」人才，可以挑戰一下高科技產業，像是擔任海外業務人員，如果能擁有第二、第三外語能力的話，加上若獨立作業能力強，對於擔任國外業務，或者爭取外派機會，更具有大大加分的作用。

另外，楊宗斌也發現，目前企業主急尋「跨界、斜槓人才」：像是能從事大數據分析，也同時懂得數位行銷、社群經營；對於財經界徵才，主管們也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安背景。

上述「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」，是由yes123求職網於2021年3月10日到3月22日，以網路問卷進行抽樣，調查應屆畢業生或今年退伍會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,286份，其中「研究所」313份，「非研究所」973份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。