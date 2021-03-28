快訊

攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

帛琉總統惠恕仁率團抵台 疫情後首位到訪元首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／飯店工地日供地下水2萬噸 台積電、美光、友達都受惠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（右二）今大表肯定。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（右二）今大表肯定。記者黃寅／攝影

旱災使水情嚴峻，勤美集團在台中市全國大飯店旁的勤美洲際酒店、勤美之森豪宅建案工地此時因地基開挖，每天可以產出2萬噸的地下水，且預計從開挖到完工預估可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫的水量，不僅提供台積電等科技廠載水，還開放3處取水點、16個取水口供附近3里居民取水使用，被稱做是五星級的工地取水口。

市長盧秀燕下午參加勤美洲際酒店的上梁典禮時，也特別去參觀民眾的取水處，並肯定勤美集團的做法。她說，台中市地下水充沛，這是非常珍貴的水資源，第一波有50個工地提供取水，勤美集團工地是最大的工地地下水供應點。

雖下個月6日才要分區限水，但準備工作都已經就緒，除了工地提供民眾次級用水，還有6個水資源中心也提供工商業用水，感謝大家一起幫忙度過難關。

勤美集團董事長林廷芳說，地下水是公共財，希望能拋磚引玉，建商在開發工地時，設施做得完善一點，提供地下水給大家使用。傳統上一個工地只有1個取水口，但勤美提供了3處取水點、16個取水口供附近民眾使用。

勤美集團發言人林靖誼說，勤美洲際酒店和勤美之森基地面積約4000坪，勤美集團透過自動化監測系統，精準控制地下水位，工地從抽水開始至抽水井封閉，預計約可節省868萬噸水資源，大約6個石岡壩水庫，節約504萬度電，減碳2790噸，約7座大安森林公園。

林靖誼說，除了已有台積電、友達美光等科技廠來取水，另考量民生需求，也把特別設計適中的水龍頭高度，方便民眾提水桶來取水時，不必高舉水桶接水。

台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（左）今前了解提供民生次級用水情形。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（左）今前了解提供民生次級用水情形。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（中）今前了解提供民生次級用水情形，還親自體驗取水。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店今舉辦上樑典禮，它和勤美之森豪宅建案工地每天可以產出2萬噸的地下水，市長盧秀燕（中）今前了解提供民生次級用水情形，還親自體驗取水。記者黃寅／攝影

勤美 地下水 台積電 盧秀燕 友達 美光

延伸閱讀

台積電員工怨「沒加班費」 網一面倒狂酸：你以為做慈善？

高雄4月1日轉橙燈！建商提供建案地下水 助民眾抗水荒

觀摩工地酒測管制 高市盼增監督檢查減少工安職災

酒精止步！工地酒測管制防職災

相關新聞

影／飯店工地日供地下水2萬噸 台積電、美光、友達都受惠

旱災使水情嚴峻，勤美集團在台中市全國大飯店旁的勤美洲際酒店、勤美之森豪宅建案工地此時因地基開挖，每天可以產出2萬噸的地下...

傳逐季漲價？台積電回應了

市場傳出台積電（2330）將逐季提高12吋晶圓報價，對此，台積電今日表示，「台積公司致力於提供客戶價值，不評論價格問題。...

產業追蹤／網路快篩病毒 捍衛關鍵數據

2020年，新冠病毒全球肆虐，民眾依靠快篩檢測，迅速抓出潛在傳染危機；網路世界，各種病毒同樣來勢洶洶，有沒有類似的敏捷機...

產業追蹤／資料去識別化 保護個資良方

目前世界對於個人隱私的保護愈來愈受重視，各國目前紛紛訂定個資保護相關的法律，如我國的個資法、歐盟一般資料保護規範（GDP...

產業追蹤／企業防駭 炒熱資安八議題

疫情就像一場戰爭，衝擊全球的經濟、改變人類的工作與消費生活型態，企業生產型態也跟著改變，儼然形成發展的新常態。疫情所帶動...

法人看面板 高價熱到Q3

面板報價因宅經濟起飛自去年6月起漲，今年遠距教學、辦公需求持續帶動筆電市場，運動賽事及新興國家需求助攻電視出貨量增加，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。