影／飯店工地日供地下水2萬噸 台積電、美光、友達都受惠

旱災使水情嚴峻，勤美集團在台中市全國大飯店旁的勤美洲際酒店、勤美之森豪宅建案工地此時因地基開挖，每天可以產出2萬噸的地下水，且預計從開挖到完工預估可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫的水量，不僅提供台積電等科技廠載水，還開放3處取水點、16個取水口供附近3里居民取水使用，被稱做是五星級的工地取水口。

市長盧秀燕下午參加勤美洲際酒店的上梁典禮時，也特別去參觀民眾的取水處，並肯定勤美集團的做法。她說，台中市地下水充沛，這是非常珍貴的水資源，第一波有50個工地提供取水，勤美集團工地是最大的工地地下水供應點。

雖下個月6日才要分區限水，但準備工作都已經就緒，除了工地提供民眾次級用水，還有6個水資源中心也提供工商業用水，感謝大家一起幫忙度過難關。

勤美集團董事長林廷芳說，地下水是公共財，希望能拋磚引玉，建商在開發工地時，設施做得完善一點，提供地下水給大家使用。傳統上一個工地只有1個取水口，但勤美提供了3處取水點、16個取水口供附近民眾使用。

勤美集團發言人林靖誼說，勤美洲際酒店和勤美之森基地面積約4000坪，勤美集團透過自動化監測系統，精準控制地下水位，工地從抽水開始至抽水井封閉，預計約可節省868萬噸水資源，大約6個石岡壩水庫，節約504萬度電，減碳2790噸，約7座大安森林公園。