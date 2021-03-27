打造護國群山 光電協會首發化合物半導體技術路線圖

光電科技工業協進會（PIDA）26日舉行「化合物半導體技術路線圖」特刊發表會，邀請國內產學研專家，深入剖析化合物半導體最新技術發展及產業應用作，作為台灣培養業界護國群山的參考座標。

這本新出爐的特刊，主要在介紹下世代高頻、高功率、寬能隙等相關半導體關鍵材料，如氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等技術與應用，包含材料、製程、應用、產業趨勢，以及相關量測與檢測技術等議題。光電協會董事長邰中和在致詞時強調，希望藉此拋磚引玉，促進台灣建立新興化合物半導體核心技術與產業鏈，

半導體產業是台灣重點發展產業，因應未來綠色節能、5G/6G、 AIoT與智慧新能源車產業快速發展，化合物半導體應用將高速成長。邰中和指出，化合物半導體應用面向非常廣，電動車、5G、AIoT等未來技術背後的引擎都得靠化合物半導體的技術實現。市場需求爆發在即，我們有必要針對GaN、SiC等相關化合物半導體做全面了解。

發表會在台北花園大飯店舉行，邀請特刊召集人國立陽明交通大學國際半導體產業學院院長張翼與多位學者，及鎵聯通、青淨光能，和南方科技等公司代表，針對下世代化合物半導體主要材料與應用，發表精彩演講。

經濟部工業局長呂正華、工研院電光所所長吳志毅、前國策顧問紀國鐘、主等人都應邀出席，藉以表達政府的重視，及與業界掌握趨勢和相互分享的用心。

光電協會執行長羅懷家指出，，路線圖一書有主要業者參與及全球業者布局概況，希望將全台第一本的化合物半導體技術路線圖，提供給產官學研切磋與參考，並構建完整生態體系，吸引相關設備、加工、材料及模組等業者加入，讓會員廠商快速進入全球市場，推動我國高科技產業持續蓬勃發展。