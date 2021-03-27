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台積電員工怨「沒加班費」 網一面倒狂酸：你以為做慈善？

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

號稱幸福企業的的台積電居然不給員工報加班？近日有台積電內部員工抱怨，台積電只有在緊急事件才能報加班，主管甚至揚言報加班會從分紅扣回來，讓員工十分無奈「這樣沒有違法嗎？」

原po在PTT發文表示，平時事情做不完，必須得留下加班分析data寫報告等，都是屬於不能報加班的範圍，只有遇到緊急事件，例如下班時間得處理機台問題才能報加班，「明明上下班都會有紀錄，這樣沒有違法嗎？」

另外原po表示，送加班單通常都會被退件，加班前一定要主管看過理由，同意後才能報加班，「想知道這是台積電的文化，還是某些部門才這樣」，讓他更氣不過的是，朋友常被主管酸言酸語，為了小孩生病或接小孩放學請假就會被主管盯，而留下加班還會被酸「就是因為心思都在家裡沒在公司，事情才做不完」。

對此許多網友狂酸，公司本就是高薪聘請菁英來上班，想領高薪又想顧家庭實在太貪心，「覺得委屈可以辭職，後面一堆學生排隊想進來」、「能力差就不要妄想在台積擁有正常生活」、「不爽不要做，沒多做什麼事，留一下而已就想報加班」、「正常的很，你以為給錢多是在做慈善喔」。

不過也有網友建議，如果真有違法可直接檢舉，「把事證準備好去勞工局檢舉」、「蒐集證據檢舉，不然就是吞下去」、「蒐證匿名檢舉啊，幹嘛這麼委屈」。

台積電

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