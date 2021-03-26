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中部最大場就博會27日登場 聯電一口氣求才500人最多

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
現場將有履歷健診、就業金安薪獎勵諮詢等服務。台中市勞工局提供
現場將有履歷健診、就業金安薪獎勵諮詢等服務。台中市勞工局提供

中台灣今年上半年最大場「牛市大發．犇向幸福」就業博覽會，將於明(27)日在中興大學登場，共有大立光（3008）、聯電（2303）、友達（2409）、上銀（2049）、王品（2727）、台灣美光等國內外65家廠商參與，其中與中興大學產學合作的聯電，一口氣釋出500多個職缺，是最大的徵才廠商。

值得注意的是，因應台商加速回流投資，今年就博會也首度規劃「台商回流區」，包括有宏全國際（9939）、南茂科技（8150）、晶元光電（2448）等14家大廠參與，釋出近1,000個職缺。

另隨景氣復甦，廠商積極投資建廠或擴大產能，人力需求明顯提升，台中市就業服務處統計，除了聯電之外，三商家購釋出310個職缺排名第二，台灣美光提供300個工程師職缺，合作金庫約290個，台塑（1301）也有200個生力軍的需求。

台中市長盧秀燕上任後全力招商引資，截至今年2月企業投資台中件數居全台第一，投資金額合計超過7,343億元，並開創1.5萬個就業機會，活絡台中就業市場。

今年這場就業博覽會，共設置了「台商回流」、「高薪職缺」、「上市櫃公司」、「綠能產業」、「服務業」、「生技暨科技」、「精密製造」及「幸福企業」等八大專區。

參與徵才廠商包括大立光、聯電、友達、台塑、上銀、王品、台灣美光、宏全、網銀、南茂、味丹、裕隆（2201）、興農（1712）、福壽（1219）、三商家購（2945）、合作金庫（5880）、台新銀行、永豐銀行等。

台中市勞工局代理局長羅群穆指出，去年因應疫情影響，勞工局調整徵才活動模式，開全國之先舉辦視訊就業博覽會，廣受企業及求職者好評，媒合率近七成。

如今疫情趨緩，市府與中興（1513）大學決擴大規模，邀集65家廠商辦理現場徵才，其中學經歷不拘的職缺數就超過1,800個，並安排線上求職講座，以及履歷健診、就業金安薪獎勵諮詢等服務。

羅群穆說，此次徵才廠商，包括台灣近年最大的外商投資公司台灣美光、全球最大單車避震器瑞士商弗克司等大廠，而台灣艾納康及綠點開出起薪5萬元的工程師職缺，晶元光電最高薪資更上看6.2萬元。

此外，職缺起薪超過4萬元的，還有台灣美光、台塑、宇隆（2233）、國巨（2327）、橋椿（2062）、上銀、雙邦（6506）、大立光、新加坡商鈦坦、華新麗華（1605）等。

中台灣今年上半年最大場就業博覽會，明(27)日將在中興大學登場。台中市勞工局提供
中台灣今年上半年最大場就業博覽會，明(27)日將在中興大學登場。台中市勞工局提供

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