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十銓超頻DDR5記憶體 同時送四大板廠測試 搶電競商機

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

十銓針對新世代DDR5記憶體的推動悉心致力，在完成標準型DDR5 U-DIMM及SO-DIMM並與板廠合作驗證後，今日宣布進程有嶄新突破：旗下T-FORCE品牌成功打造出DDR5超頻記憶體，並第一時間送樣華碩、華擎 、微星及技嘉等四大板廠相關部門進行超頻能力測試合作，可期待在DDR5時代來臨的第一時間，十銓品與四大板廠即有完整的相容性。

DDR5超頻記憶體在升級PMIC後擁有更大幅度的電壓調整空間，開發階段進入到超頻後，此PMIC可提供2.6V以上的電壓增加記憶體高頻驅動能力。

在DDR5以前的世代，電壓轉換是由主機板控制，而進入到DDR5後將元件移至記憶體本身，電壓轉換將由記憶體處理，不僅減少電壓損耗，還可減少雜訊產生，讓超頻空間相比於過去能擁有更大幅度的提升，帶來更強大的運算能力。

十銓科技持續不懈開發DDR5記憶體在各項應用上，T-FORCE將承襲DDR4時期強大的品牌技術力量，持續探索DDR5的超頻極限，創造超越上一世代記憶體的性能表現，提升應用運作的可靠性，在這DRAM跨時代的交替，十銓科技引領業界，運籌未來長期發展，提供最主流的DDR5解決方案。

記憶體 超頻 十銓

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