創意和Ansys運用先進模擬流程 加速先進製程晶片設計

矽智財供應商（IP）創意（3443）今日宣布導入Ansys開發的突破性模擬工作流程，加速先進製程晶片設計。

創意表示，這項工作流程可促進跨入CoWoS、InFO和中介層等先進封裝的晶片設計創新，包括創意日前宣布經過矽驗證的GLink（GUC multi-die interLink）介面，這對開發尖端AI人工智慧、高效能運算（HPC）和資料中心網路應用是不可或缺的要素。

創意工程師為維持市場領導地位，必須以前所未見的速度製作、模擬與最佳化，並保證首次設計成功與元件效能最佳化。但模擬流程仍面臨重大障礙，特別是在CoWoS、InFO設計操作和元件網格（device meshing）等複雜領域。

Ansys HFSS 3D Layout的工作流程導入ECADXplorer等創新工具，幫助創意電子工程師加速模擬並解決挑戰度高的幾何設計。ECADXplorer是一種功能強大的GDS編輯平台，可簡化設計操作，帶動快速模擬。工作流程整合尖端網格技術和Ansys領導業界的3D HFSS解決方案，可將模擬設定時間從數小時縮短至數分鐘。這有助創意先進製程晶片設計師以高效率和最高保真度萃取元件的S參數模型。

除此之外，它也能帶動GLink等改變遊戲規則的技術，GLink的耗電量較替代解決方案減少6-10倍，需要的晶片面積也少兩倍。

創意首席技術長Igor Elkanovich表示，先進製程晶片封裝設計，因為提升功能、降低耗電量和縮小面積等不斷成長的需求，變得高度複雜。AI、HPC和網路客戶大量採用創意的GLink，有助創意建立廣泛的智財組合，並深化先進封裝設計專業知識。HFSS 3D Layout幫助我們工程團隊減少Advanced-IC設計度複雜度、整合異質晶片，並改善多晶片效能，大幅加快客戶獲得新AI、HPC、和資料中心網路產品時程。

Ansys資深副總裁Shane Emswiler表示：「Ansys透過這種提昇型工作流程，大幅簡化設計流程，增加創意電子Advanced-IC設計師的生產力。

他進一步表示，創意工程師運用HFSS 3D Layout，快速製作完整參數模型、進行電子封裝設計研究並探索更多類設計選項，在量產前評估各種得失，顯著減少開發時間和成本。