快訊

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

系微韌體支援英特爾新一代處理器 持續搶攻物聯網市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

BIOS大廠系微（6231）近日宣布，旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O，已支援英特爾最新推出的Intel Atom X6000E系列、Pentium與Celeron N及J系列等Elkhart Lake處理器產品，要協助客戶將更快速、高智慧、高安全性及高速連線的邊緣裝置產品推向市場，持續搶攻物聯網商機。

系微去年全年營收達11.3億元，年增17.8%；稅後純益1.54億元，年增74.5%；每股純益4.05元，遠優於前一年的2.32元。系微表示，去年因為宅經濟需求大增，筆電產品銷售暢旺，加上近年打進的美系大客戶消費型筆電出貨量上升，讓去年筆電整體營收成長二成，帶動去年營收、獲利都創下近九年新高。

在系微目前營收比重中，筆電約占55%、伺服器占45%。系微總經理莊鈴文日前在法說會上表示，觀察目前市場需求及客戶備料情況，上半年筆電產品的拉貨動能樂觀，預期上半年仍能延續去年強勁的成長動能；全年來看，筆電產品目標達到雙位數成長，伺服器估計將溫和成長，對全年業績表現樂觀看待。

Elkhart Lake是英特爾第一款專為強化物聯網平台開發的處理器，這次的全新等級系列產品有效改善處理器執行性能，整體效能比上一代提升1.7倍，同時整合全新物聯網功能及採用Intel時序協調運算技術，為即時運算應用程式提供優化解決方案，也有配備新一代集成顯卡、內建Intel平台信任技術，以及Intel Boot Guard來強化硬體安全防護功能。

系微指出，搭載InsydeH2O韌體技術的新一代英特爾物聯網平台，目前為準量產產品。InsydeH2O具有可靠、安全與高客製化的特性，能協助採用該平台的客戶發揮完善效能、連線能力、安全性，與以物聯網為中心的即時運算功能，打造能滿足邊緣計算、工業4.0、智能工廠等運算處理需求的創新設備。

筆電 系微 物聯網

延伸閱讀

鴻海軟硬體綜效佳 電動車MIH平台進度大超前

台積目標價 兩外資下修

一番話讓台積電跌逾3％ 英特爾為何豪砸200億美元蓋晶圓廠？

WSJ：英特爾押對籌碼恰恰好

相關新聞

矽晶圓大廠環球晶升高水情警戒 節約率逾15%立刻載水

水情吃緊， 矽晶圓大廠環球晶（6488）也升高警戒。環球晶董事長徐秀蘭出席力積電苗栗銅鑼新建12吋廠動土典禮會後表示，環...

鴻海軟硬體綜效佳 電動車MIH平台進度大超前

鴻海（2317）約占大盤指數3.6%，營收是占GDP約26.7%，股東人數約75.6萬人，加上郭董魅力始終是盤勢中最被注目焦點，過去因獲利率屬毛三到四，保三、保五總隊，負債比例高、配息率低等不利變數，常讓股價叫好不叫座。但鴻海開始介入電動車領域，投資市場由初期的懷疑到之後逐漸相信

才說英特爾打不過台積電 力積電黃崇仁再砸錢蓋廠用意為何？

正當全球晶片荒之際，晶圓代工大廠力積電25日舉行銅鑼12吋新廠動土典禮，預計砸2,780億元，兩年後陸續投產。「兩年前，...

缺水「凍未條」！友達派員赴勤美之森工地取水檢測

缺水問題日益嚴峻，台中、苗栗4月6日起將實施「供五停二」分區供水，繼台積電（2330）正式調派水車前往勤美（1532）集...

華爾街日報：英特爾下戰書 難撼動台積電優勢

半導體大廠英特爾欲找回往日雄風，本週宣布投資設廠搶攻晶圓代工。華爾街日報分析，英特爾布局結果難料，台積電則不斷砸錢提升技...

佳世達董座：團隊打群架 解缺料危機

近來缺料成為產業界的共通話題，佳世達董事長陳其宏昨（25）日強調，現在半導體「價高者得」，上半年可以看到資通訊產業的訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。