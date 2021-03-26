系微韌體支援英特爾新一代處理器 持續搶攻物聯網市場

BIOS大廠系微（6231）近日宣布，旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O，已支援英特爾最新推出的Intel Atom X6000E系列、Pentium與Celeron N及J系列等Elkhart Lake處理器產品，要協助客戶將更快速、高智慧、高安全性及高速連線的邊緣裝置產品推向市場，持續搶攻物聯網商機。

系微去年全年營收達11.3億元，年增17.8%；稅後純益1.54億元，年增74.5%；每股純益4.05元，遠優於前一年的2.32元。系微表示，去年因為宅經濟需求大增，筆電產品銷售暢旺，加上近年打進的美系大客戶消費型筆電出貨量上升，讓去年筆電整體營收成長二成，帶動去年營收、獲利都創下近九年新高。

在系微目前營收比重中，筆電約占55%、伺服器占45%。系微總經理莊鈴文日前在法說會上表示，觀察目前市場需求及客戶備料情況，上半年筆電產品的拉貨動能樂觀，預期上半年仍能延續去年強勁的成長動能；全年來看，筆電產品目標達到雙位數成長，伺服器估計將溫和成長，對全年業績表現樂觀看待。

Elkhart Lake是英特爾第一款專為強化物聯網平台開發的處理器，這次的全新等級系列產品有效改善處理器執行性能，整體效能比上一代提升1.7倍，同時整合全新物聯網功能及採用Intel時序協調運算技術，為即時運算應用程式提供優化解決方案，也有配備新一代集成顯卡、內建Intel平台信任技術，以及Intel Boot Guard來強化硬體安全防護功能。

系微指出，搭載InsydeH2O韌體技術的新一代英特爾物聯網平台，目前為準量產產品。InsydeH2O具有可靠、安全與高客製化的特性，能協助採用該平台的客戶發揮完善效能、連線能力、安全性，與以物聯網為中心的即時運算功能，打造能滿足邊緣計算、工業4.0、智能工廠等運算處理需求的創新設備。