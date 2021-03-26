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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

中華電、美超微簽策略合作備忘錄 布局5G企業專網市場

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

中華電（2412）今（26）日宣布與美超微(Super Micro Computer, Inc.)簽署策略合作備忘錄，結合雙方資源與技術能量，共同在5G企業專網、5G開放網路架構、5G創新實驗室等領域進行業務推展與技術合作；雙方在備忘錄簽署儀式後，隨即舉辦交流研討會，開啟合作的第一步。

中華電技術長林榮賜表示，「很榮幸與全球IT領域知名公司美超微合作，結合美超微IT與中華電CT資源，優勢互補，強強聯手，相信可以在台灣5G專網市場開創出很好的成績，也期望未來可以將這樣的實力共同拓展到海外市場」

林榮賜指出，「在5G網路朝向軟硬解耦的開放架構趨勢下，未來雙方的合作一定會拓展到更多面向，並進行更深入的技術整合。非常期待可以攜手像美超微公司這樣不同領域的專業夥伴，一同打造未來的O-RAN開放網路架構電信市場」。

美超微資深副總裁Dr. Tau Leng 表示，「美超微與台灣電信龍頭中華電的合作已有淵源，此次在電信邊緣至雲端運算上的加強，雙方協作發展邁入一個新的共創里程碑。因應5G網路和人工智能數位轉型新世代的來臨，雙方將共同為建構ICT解決方案、設立業界共通標準以及創造國際市場價值而努力」。

中華電2020年取得5G最大頻寬、最佳頻率位置，並率先開台提供服務，積極拓展5G企業專網，並提前部署5G下階段之O-RAN開放網路架構演進。

5G 超微 中華電

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