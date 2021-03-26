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陸行之再評英特爾代工 三指標觀察如何做及是否留後路

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

英特爾投下重回晶圓代工震撼彈，知名半導體產業分析師先前曾直指「有些搞錯方向」，今（26）日再度在臉書發文表示，評估英特爾應是想做訂製型代工，不是傳統晶圓代工，同時提出三個指標，可以觀察英特爾怎麼做代工？及是否留後路？

陸行之針對英特爾將提供晶圓代工服務一事，今日在臉書提出最新的觀察結論，認為英特爾將代工及先進製程製造業務獨立，之後才能了解部門的成本、良率、time to market（上市時間）跟台積電（2330）的差異；他進一步分析，「如果到時做不起來，主戰派下台，再分割賣掉或上市，但若是成功了，主戰派將是下任CEO人選」。

陸行之指出，聯電（2303）、Globalfoundries（格芯）是直接宣布放棄7nm及以下製程代工，「英特爾老大哥面子掛不住，多少要再丟個數百億美元，成立一個部門掙扎一下」，至於英特爾怎麼做代工？是否留有後路？可以三個觀察指標來看。

陸行之說，三大觀察指標包括以後所有7nm及以下的EUV製程工藝產能是否都會放在IDM foundry services 部門；另外，執行長杰辛格（Pat Gelsinger）「沒有我之前想的這麼笨，看起來不是搞錯方向」，而是想到一個晶圓製造部門長期拖累其設計部門的解決方案。

陸行之說， 「Pat 直接成立新的先進晶圓製造部門，再跟台積電、三星的代工業務對標成本、良率、time to market，數年之後高下立判，結果如何，數年後應該會揭曉」。

陸行之強調，第三個觀察指標是要觀察台積電、三星及英特爾代工未來幾年的資本支出變化，及英特爾設計訂單的產品種類及變化。

英特爾 晶圓代工 台積電

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