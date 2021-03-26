緯穎投資LiquidStack 加速資料中心液冷技術發展

雲端資料中心IT設備領導廠商緯穎科技（6669）今（26）日宣布，透過參與資料中心液冷技術領導廠商LiquidStack的A輪融資，取得一席董事席位。緯穎與LiquidStack建立策略夥伴關係後，將利用雙方的兩相浸沒式冷卻技術，共同推進新一代資料中心IT基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算，以及高效能運算應用的發展。

近年來，隨著雲端運算與人工智慧的蓬勃發展，不僅是資料中心總用電量持續增加，單機櫃的功耗密度也隨著運算技術的推陳出新而不斷攀升。緯穎深知這將挑戰今天既有的散熱技術，並投入新型態散熱技術與整合解決方案的開發。

目前已完成結合OCP (Open Compute Project)伺服器的兩相浸沒式液冷解決方案，不僅可提高用電與散熱效率，也提供了良好的可靠性與維護的便利性。這樣的設計，可讓雲端資料中心擁有更好的電力使用效率 (PUE) ，並以更高的運算密度提供服務。同時，也讓資料中心的運行對環境更加友善。

LiquidStack原名Allied Control (ACL)，是全球最大的浸沒式液體冷卻技術公司之一。該公司已為其最大股東Bitfury集團，部署多個採用浸沒式液冷技術的超大型比特幣挖礦站。透過本次的投資案，緯穎將可利用LiquidStack的部署經驗與專業知識，加快產品上市時間，實現產品的規模化，並且透過彼此的供應鏈合作，共同拓展商機。

緯穎科技營運長洪麗甯指出:「雲端服務供應商正在尋找先進的散熱技術來滿足資料中心對用電密度和效率的需求。我們很早就預見這樣的趨勢，並相信兩相浸沒式液冷技術是個顛覆性創新的技術，將會廣泛受到採用。我們很高興能與業界的領導廠商LiquidStack達成策略投資，合作整合彼此的專業技術，共同為市場提供一個完整的解決方案，加快產品上市速度，縮短部署時程，在這個正在崛起的市場中取得先機。」

LiquidStack聯合創辦人暨執行長Joe Capes說:「透過執行Bitfury集團的超大規模比特幣挖礦用資料中心專案，LiquidStack在兩相浸沒式液冷技術上已積累了豐富的經驗，並且迅速的在雲端服務、人工智慧、邊緣運算和高效能運算產業獲得關注。我們很高興與緯穎合作，以新的資金和更緊密的合作夥伴關係來推動LiquidStack的發展。我們的合作將為資料中心市場帶來變革，共同解決產業面臨的散熱和永續發展挑戰。」