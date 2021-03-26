聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐旭東談景氣 今年都是Plus

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

全球進入後疫情時代，遠傳電信董事長徐旭東昨（25）日表示，經過這一兩年的低迷情況後，全世界經濟未來兩三年是一個成長期。他相信美中貿易問題會獲得解決，整體而言「都是Plus、沒有Minus」，樂觀看待全球產業及經濟景氣成長。

徐旭東昨日參觀2021智慧城市展，他說，新冠肺炎疫情最快可以在第3、4季獲得紓解，估中國經濟成長率可達6%，美國4%，台灣也在持續成長，看不到景氣低迷，也沒有負成長訊息，對企業來說，這兩三年是一個成長期，「慢下來的要加速」。

徐旭東說，全球進入一個加速成長的時期，企業要重新考慮供應鏈重組的挑戰，有些業者或地區不贊同全球化，同時經濟發展過程要注意通貨膨脹。

最近台灣遇上缺水問題，徐旭東表示，集團相關投資目前沒有受到影響，但「既然不想核能和燒煤，對缺電要有好的解決方案」，台灣要有一系列保住水資源的配套措施，現在恐怕也只能說「請給我們些雨吧」（please give us some rain）。

針對5G，徐旭東說，5G就是下一個工業轉型的時代，5G所帶來的應用、速度、資料處理上的方便，是前所未有的，且消費者有用過5G手機，都會認為體驗很好。

他表示，遠傳針對5G已經多方布局，早就進軍智慧城市領域，在台南有相關布局，現在持續努力耕耘其他城市的智慧化，包括桃園、台中、高雄等，都已經實施智慧路燈、智慧停車、智慧交通等相關服務。

遠傳與亞太電信的共頻合作最近已獲得NCC同意，正在等公平會的審查。遠傳總經理井琪表示，遠傳已加入「5G智慧杆標準推動聯盟」，在台北市及新北市安裝電動車智慧充電樁。

5G 遠傳電信 徐旭東

延伸閱讀

寶佳執行長唐楚烈炒股倒貨辯無罪：想協助遠百發展

遠傳助陣5G智慧杆 搶進海外商機

遠傳強打「大人物」 2021智慧城市展秀創新應用

遠傳5G大人物專案 獲頒智慧台北創新獎

相關新聞

台積到營建工地載水 開動

國內水情亮紅燈，台積電昨（25）日正式指派水車前往勤美集團位於台中的「勤美之森」工地載水。台積電表示，目前台中有六家建商...

劉揚偉：三原則 做大做強電動車

鴻海董事長劉揚偉昨（25）日表示，電動車（EV）是資通訊業的歷史機遇。今年是MIH聯盟扎根元年，必須掌握開放、出海口與中...

力積電蓋新廠 西部矽帶成形

晶圓代工廠力積電在苗栗銅鑼科學園區新建12吋晶圓廠昨（25）日動土，力積電董事長黃崇仁表示這代表台灣半導體西部矽帶成形；...

徐旭東談景氣 今年都是Plus

全球進入後疫情時代，遠傳電信董事長徐旭東昨（25）日表示，經過這一兩年的低迷情況後，全世界經濟未來兩三年是一個成長期。他...

鴻海旗下 京鼎考慮赴美設廠

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，鴻海轉投資的半導體設備廠京鼎正考慮赴美設廠，呼應美國政府要求，希望重要科技元件生...

MIH聯盟 明年將推出電動大巴

鴻海推動的MIH電動車聯盟昨（25）日舉行首次會員聚會，MIH執行長鄭顯聰表示，到今年3月底已有多項共識與成果，包括6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。