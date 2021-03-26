徐旭東談景氣 今年都是Plus

全球進入後疫情時代，遠傳電信董事長徐旭東昨（25）日表示，經過這一兩年的低迷情況後，全世界經濟未來兩三年是一個成長期。他相信美中貿易問題會獲得解決，整體而言「都是Plus、沒有Minus」，樂觀看待全球產業及經濟景氣成長。

徐旭東昨日參觀2021智慧城市展，他說，新冠肺炎疫情最快可以在第3、4季獲得紓解，估中國經濟成長率可達6%，美國4%，台灣也在持續成長，看不到景氣低迷，也沒有負成長訊息，對企業來說，這兩三年是一個成長期，「慢下來的要加速」。

徐旭東說，全球進入一個加速成長的時期，企業要重新考慮供應鏈重組的挑戰，有些業者或地區不贊同全球化，同時經濟發展過程要注意通貨膨脹。

最近台灣遇上缺水問題，徐旭東表示，集團相關投資目前沒有受到影響，但「既然不想核能和燒煤，對缺電要有好的解決方案」，台灣要有一系列保住水資源的配套措施，現在恐怕也只能說「請給我們些雨吧」（please give us some rain）。

針對5G，徐旭東說，5G就是下一個工業轉型的時代，5G所帶來的應用、速度、資料處理上的方便，是前所未有的，且消費者有用過5G手機，都會認為體驗很好。

他表示，遠傳針對5G已經多方布局，早就進軍智慧城市領域，在台南有相關布局，現在持續努力耕耘其他城市的智慧化，包括桃園、台中、高雄等，都已經實施智慧路燈、智慧停車、智慧交通等相關服務。

遠傳與亞太電信的共頻合作最近已獲得NCC同意，正在等公平會的審查。遠傳總經理井琪表示，遠傳已加入「5G智慧杆標準推動聯盟」，在台北市及新北市安裝電動車智慧充電樁。