台積到營建工地載水 開動

國內水情亮紅燈，台積電昨（25）日正式指派水車前往勤美集團位於台中的「勤美之森」工地載水。台積電表示，目前台中有六家建商或營建工地，所提供的地下水已通過水質檢測，「勤美之森」是第一個啟動供水的工地。

台積電昨天上午指派二輛水車，前往「勤美之森」載水，每輛水車可裝載25噸水，主要供應中科15A廠使用。台積電說，「勤美之森」工地每天可供應2萬噸水，「能載就儘量載」。

因應水情吃緊，市場傳出台積電預訂了上百輛水車，總計花費逾2億元。對此，台積電僅表示包括竹科、中科等園區的廠房，都已陸續展開相關送水作業。

台積電透露，日前多位建商包含勤美集團、成中恆營造、富旺國際、惠宇建設、寶輝建設及大松建設等，在台灣水情緊張之際，主動與台積電聯繫，以避免流失地下水資源。

台積電強調秉持珍惜用水的信念積極評估，並即時投入資源安排取水、載水等相關作業，希望在符合標準的最大限度內，透過有效利用水資源，減少水庫用水以舒緩部分水情吃緊現象。

勤美集團發言人林靖誼表示，台中地區屬於卵礫石地質，其粒徑大、透水性佳的特性，導致進行地下擋土工程時，需特別抽水，將地下水水位降至開挖面以下，以維持施工安全。

對此，勤美集團旗下璞真建設的「勤美之森」，透過自動化監測設備、IoT（物聯網）、大數據分析及抽水機控制系統的建置，精準控制地下水位，有效避免水資源超抽浪費，更兼顧施作人員安全與經濟效益。

勤美日前主動與台積電連絡，而台積電也給予正面回應，納入取水的據點。林靖誼強調，勤美集團執行CSR企業社會責任多年，集團創辦人何明憲、董事長林廷芳都希望透過此次行動，達到拋磚引玉的效果。