和碩北美擴廠 服務特斯拉

「蘋果不甜」加速iPhone代工大廠和碩轉型跨入電動車市場，今年和碩在北美擴廠，以服務大客戶特斯拉（Tesla）。和碩總經理暨執行長廖賜政指出，除了四輪電動車業務以外，積極開拓電動腳踏車與摩托車領域，預期相關業務未來五-十年都有二位數成長。

和碩昨（25）日召開線上法說會。集團近年積極擴張非中國大陸地區產能，目前印尼巴淡島已投產，預計今年下半年越南及印度廠將正式量產。

廖賜政指出，北美將增加產能，今年展開擴廠計畫。和碩雖未說明北美擴廠計畫具體時間表及產品應用，但市場普遍認為，和碩因應電動車大客戶特斯拉在德州設新廠，配合客戶跟進擴廠。

因有海外新廠建置費用，和碩預計今年資本支出將達3.5-4億美元（約新台幣101億元到115億元），主要用在設備投資。和碩強調，資本支出仍要看客戶需求，若客戶產能要求提高，也不排除加大投資力度。

和碩在車用電子發展超過10年，在歐洲、亞洲、美國都有固定客戶，近年車用電子業績呈現穩定成長。而和碩除四輪電動車已出貨外，也拓展電動腳踏車／摩托車領域，未來只要跟電動車相關的技術，都將是集團開發重心。

廖賜政表示，和碩多年來發展通訊、運算產品，而電動車「電控」領域其實是既有產品技術延伸，因此公司最適合發展電控相關產品，預期和碩會在此取得一定市占率。

以財報來看，和碩車用電子目前歸類在其他項目，並未公布車用電子或電動車占公司整體營收比重，主因電動車占公司營收比重仍低。

廖賜政強調，電動車在整體汽車市場比重其實還很小，但成長率很高、甚至有些公司會翻倍成長。因此，和碩會隨著客戶全球市場規模提升，及全球布局增加，在此領域也會有不錯的成長，預估未來5-10年電動車業務都會有2位數增長。

和碩目前電動車生產基地橫跨台灣、中國大陸，最大客戶為特斯拉。主要建廠考量在當地法規、客戶需求以及當地整體市場消費需求，才決定是否擴廠。