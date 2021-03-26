MIH聯盟 明年將推出電動大巴

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

鴻海推動的MIH電動車聯盟昨（25）日舉行首次會員聚會，MIH執行長鄭顯聰表示，到今年3月底已有多項共識與成果，包括6月舉行會員大會，7月聯盟正式成立，10月發布電動車套件「New EVKit」，規劃在2022年推出電動大巴（E-bus）、2023年C級距電動車（Model-C）量產上市。

MIH聯盟開啓電動車開放平台的新創旅程，MIH執行長鄭顯聰、MIH技術長魏國章到場與約400多名聯盟合作夥伴互動，針對電動車產業的發展機會及痛點、聯盟運作模式、聯盟文化建設進行交流。

去年10月16日鴻海在科技日首次喊出MIH聯盟的構想，隨後一路加速呼籲台灣資通訊業者、汽車領域業者共同加入。成立短短不到六個月，獲得全球超過1,240家廠商加入，涵蓋軟硬體、服務等領域（硬體90%、軟體10%）。合作夥伴中，傳統車輛產業占67%、資通訊產業占13%、網路軟體產業10%、其他類10%。

鄭顯聰指出，產業都意識到電動車的未來趨勢，MIH聯盟透過多元化領域的聯盟夥伴跨界，爆發出創新元素。聯盟未來目標是打造全新世代的電動車生態鏈。

電動車 鴻海 軟體

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