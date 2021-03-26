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晶圓代工產能吃緊 下月啟動新一波漲價

經濟日報 / 記者李孟珊鐘惠玲／苗栗報導

去年至今晶圓代工產能嚴重不足，面對市場關心的代工價格議題，力積電董事長黃崇仁昨（25）日表示，所有產品線產能均滿載，預期產能吃緊到明年底，去年以來，代工價格已調漲30%-40%，4月可能啟動新一波漲價

進一步來看產能吃緊情況，黃崇仁分析，包括驅動IC、電源管理IC、記憶體、MOSFET等全部都很緊，而且未來疫情趨緩之後，大家都恢復經濟活後，所帶來的需求可能更不知道該如何因應，換言之，黃崇仁也預期，未來半導體產能只會愈來愈緊。

在市場端強勁的需求下，力積電在晶圓代工價格部分，自去年以來至今已漲價30%-40%，對於4月是否啟動新一波漲價，黃崇仁回覆，要再調漲才會來到較合理的價格。

黃崇仁指出，台灣半導體產值每年都在成長，相信政府會協助解決水電問題。

晶圓代工 漲價

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