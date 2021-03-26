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佳世達董座：團隊打群架 解缺料危機
近來缺料成為產業界的共通話題，佳世達董事長陳其宏昨（25）日強調，現在半導體「價高者得」，上半年可以看到資通訊產業的訂單大於供給，但最大的問題是誰能拿到最多的零組件，還要「成套」變成成品，不然就會變成庫存。
陳其宏表示，缺料、價漲是目前產業界的共同問題，包括半導體、金屬、塑膠粒等都在漲，還有美西貨櫃無法通關、蘇伊士運河海運船擱淺、車用晶片廠瑞薩火災等問題，可說是雪上加霜，對供應鏈相當挑戰，佳世達也會受到影響。
陳其宏指出，此時可以看出佳世達聯合大艦隊的效益，大者恆大，大艦隊可以共同克服供應鏈限制，互相支援、互相幫忙，發揮聯防效應，降低不成套的狀況。「別人拿不到的我們想辦法拿到」，相信佳世達大艦隊的表現會比整體產業還要好。
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