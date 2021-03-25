新聞解析／面板、貨櫃各擁利多 買誰好?

台股跌破月線，上演萬六關卡保衛戰，科技股、權值股休息下，中小型題材股繼起接棒，面板股與貨櫃航運股成為盤面上吸睛焦點，成交量排名居高不下，吸引外資或投信買超，不少投資人關心到底還能不能買？或買那個族群比較好？法人認為，兩大族群各有利多，看好景氣循環股今年的表現，強調都可以買進，不過，法人也提醒，要善設停損點，留意量價背離的情況。

群創、友達、長榮是25日個股成交量前三大，股價則是收黑；群創內外資對作，外資賣超11萬7,585張，投信則是買超10,642張，連七買；友達則遭到三大法人同步賣超；長榮同樣有內外資對作情況，外資賣超57,615張，投信買超6,191張，連十四買。

第一金投顧董事長陳奕光表示，看好今年景氣循環股包括面板、LED、DRAM、被動元件等都具有漲價題材，面板具有三大題材，首先是受惠於報價上漲，預估今年上半年報價將可逐季上漲，不過下半年可能是持平的表現，法人推估面板雙虎今年的EPS約可達3~4元。

另外，今年4月蘋果新機將採用Mini LED，群創及友達也將可因旗下轉投資的LED廠受惠；另外，東京奥運的需求也將拉升報價，陳奕光認為，面板報價去年上漲達6成，今年的漲幅將比去年小。

貨櫃航運股部分，預估今年第1季的獲利將超過去年全年，上半年財報也將超過去年的表現，市場推估今年獲利優，但是本益比、股價淨值比低，吸引市場買盤。

陳奕光指出，今年景氣循環股看好，包括面板及貨櫃航運股具報價或運費上漲題材，且分別屬低股價、低本益比、低淨值比個股，仍可以買進布局，但應採區間操作，買黑賣紅。

證券分析師張陳浩認為面板及貨櫃航運股都可以買，預估貨櫃三雄第1季財報漂亮，業績在今年第1季會非常好，看好至少到4月初甚至5月初仍有上攻機會，主要是受惠於業績題材，逢拉回就是買點，首選標的為陽明，其次是長榮。

面板股部分，張陳浩表示，東京奥運將推升需求，加上報價上漲，有助拉高毛利率及獲利，看好面板雙雄友達、群創將可受惠，同樣建議拉回可以進場買進。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則是提醒買進面板或是貨櫃航運股，要留意利多不漲，量價背離的情況，善設停損點，他表示，這兩大族群的獲利都不錯，但以面板來說，股價已來到每股淨值的位置，股價淨值比拉升至接近1，必須加以留意，包括量價、線型變化等。

貨櫃航運同樣要留意3月的營收表現，預期成長最陡的時期已經過去，雖然利多消息不斷，但要觀察是否出現利多不漲，量價背離，尤其是在高檔時出現獲利了結的跡象。