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漁電共生市場新組隊 大同、大亞雙強聯手出擊

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

大同（2371）今（25）日董事會通過將出售旗下100%子公司志光能源予大亞綠能科技，大亞綠能科技將接手台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案後續事宜。本次雙強合作，即為展現大同在太陽能產業積極整合企圖心。

此太陽能電廠總計120MW，第一期工程將於今年Q2開始建置，總容量約為85MW，預計2022年八月前正式併網；第二期35MW申設作業也同步展開中，為目前台灣最具指標性的太陽能漁電共生案。

該交易將為大同集團挹注約9.38億元，大同持續透過SPV公司股權出售提前收回資金，再用於新太陽能電廠投資，憑藉豐富的工程與維運經驗，擴展市場版圖。本案待完成申報程序後進行交割作業，機電方面由大同提供升壓設備，並將與聚恆科技共同提供未來的維運服務。

大亞綠能科技為大亞電纜及聚恆科技合資而成，旗下擁有一家太陽能公司及三家太陽能電業公司，累積實績已達110MW。

大亞電纜堪稱電纜產業的南霸天，近年來看好綠能產業發展，積極搶攻太陽能商機。大同公司從2010年即開始耕耘太陽能市場，除本身持有逾100MW的電廠外，也透過旗下SPV公司分別布局屋頂、大型地面、小型漁電等不同類型的太陽能案場，累積建置實績已超過160MW；集團同步發展儲能系統，提供能源管理的各種解決方案，並積極投入綠電交易市場，本次雙強合作，即為展現大同在太陽能產業積極整合企圖心。

太陽能電廠 大同 綠能

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