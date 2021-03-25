圓展全新遠距教學自動追蹤攝影機 線上教學革命性創新

全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669）推出全新遠距教學專用自動追蹤攝影機AVer DL30，提升遠距和混合式教學（Hybrid Classrooms）的效果。DL30擁有AI自動追蹤功能、直覺式設定及相容各類遠距教學視訊平台等多重優勢，為線上教學帶來革命性創新。

全球步入後疫情時代，學校面臨最大的挑戰之一，是如何讓遠距教學的學習成效如同以往在教室內學習一樣。傳統的教學設備在教育模式快速轉型下，逐漸難以應付視訊教學和直錄播的需求。圓展表示，遠距教學專用自動追蹤攝影機AVer DL30提供最佳解決方案。

DL30領先業界的「人形辨識AI」科技，讓老師不需配戴任何接收器即可精準地被追蹤。在裝設 DL30的教室中，老師可自由走動、自在教學，不必擔心失焦、不用懷疑出鏡，呈現最生動自然的教學效果。當老師選擇「講者追蹤」模式，鏡頭能自動跟隨老師在教室內隨處移動；或切換到「區域追蹤」模式，透過事先設定目標區域，讓老師和螢幕（黑板）上的教材同時清楚可見。

若學校資訊組長有管理多台攝影機的需求，只要將DL30連網，就可在 iPad 用 PTZ Control Panel，或在 Windows 筆電用 PTZ Management輕鬆管控。更值得一提的是，老師還可隨時短按遙控器上電源鍵，一秒進入隱私模式，享受高品質、不受打擾的休息時間。

圓展指出，DL30 配備標準化隨插即用的 USB接孔，只要開機就可隨時開始教學。它和 Microsoft Teams、Google MeetTM、Skype、Adobe Connect、Cisco WebEx、CyberLink U Meeting、GoToMeetingTM、Jitsi Meet等多款視訊軟體與平台完美搭配，老師完全不須改變現有使用習慣。此外，還可搭配AVer自研CaptureShare軟體，只要一個按鍵，即刻開始課程錄影和網路直播。

圓展強調，孩子的教育不能等待，導入新的教育科技為時勢所趨，採用 DL30 自動追蹤攝影機不僅能夠幫助學校超部署混合式教學，還能讓遠距課程如臨現場、如在眼前，幫助每個學生在任何時間、任何地方都能參與線上課程，體現網路新世代的學習多樣性。