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易達通、鎵聯通等七家 獲審議通過進駐竹科

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

科技部科學園區審議會第69次會議今（25）日通過易達通科技、鎵聯通科技、台灣優勢感測、群翌能源園區分公司、沛爾生技醫藥、台寶生醫及金兆鎔科技等7案，共計核准投資約26.6億元。

申請進駐新竹園區的四家分別是：易達通科技投資金額10億元，主要產品為氮化鎵晶片、數位行動通訊與無線區域網路功率放大器組件及系統模組、微波半導體元件晶片、功率放大器組件及系統模組。鎵聯通科技投資金額2億元，主要產品為砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InP）光纖通訊雷射與感測用磊晶片、氮化鎵（GaN）射頻功率放大器及功率元件用磊晶片。

群翌能源園區分公司投資金額0.4億元，為亞洲氫能公司依企業併購法營業讓與給群翌能源，於原址設立「群翌能源股份有限公司園區分公司」，以概括承受原亞洲氫能於園區的權利與義務。金兆鎔科技投資金額1億元，主要提供園區廠商高效藥劑廢棄物前處理、化學溶劑及材料回收純化之技術研發與服務。

將進駐生醫園區的二家廠商為：沛爾生技醫藥投資金額3億元，主要開發非基因改造及基因改造之治療產品，非基因改造的細胞治療可用於對抗多種實體癌症或修補組織缺損與退化性疾病等適應症；另基因改造技術可用於治療血液癌症，例如淋巴癌及白血病等。台寶生醫投資金額10億元，主要產品為異體幹細胞新藥開發及細胞治療與CDMO服務。

另外，台灣優勢感測將進駐竹南園區，投資金額0.2億元，主要產品為食物過敏原檢測物聯網系統。

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