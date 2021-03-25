外資賣超165億元 面板雙雄合計遭倒貨逾20萬張
台股今（25）日收16,060.14點，上漲28.02點，三大法人賣超173.92億元，尤以外資賣超165.73億元最高；面板雙雄群創（3481）、友達（2409）合計遭外資賣超20萬2,092張。
台股今日開低震盪收紅，三大法人合計賣超173.92億元，外資賣超165.73億元，投信賣超556萬元，自營商賣超（合計）8.14億元。
外資今日賣超前十大依序是群創、友達、長榮（2603）、台積電（2330）、欣興（3037）、新纖（1409）、誠美材（4960）、裕隆（2201）、中鴻（2014）、榮成（1909）等，面板雙雄高居外資賣超前兩大，台積電也是持續遭外資倒貨。
外資賣超群創11萬7,585萬張居個股賣超冠軍，其次是賣超友達84,507張，賣超第三大為長榮，賣超57,615張，台積電遭外資賣超20,272張，居外資單日賣超第四名。
台積電今日收在575元，下跌1元，外資持續賣超，統計已連九賣，合計賣超14萬5,944張，股價創牛年新低；另外，聯電（2303）今日則是獲外資買超3,795張，股價收在48.65元，上漲1.5元，漲幅3.18%。
外資今日買超前十大依序是期街口布蘭特正2、開發金（2883）、宏碁（2353）、元大台灣50反1（00632R）、富邦金（2881）、中信金（2891）、佳世達（2352）、中壽（2823）、期元大S&P石油（00642U）、國泰金（2882）等，買超期街口布蘭特正2達39,613張居冠，其次是買超買超開發金32,831張。
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