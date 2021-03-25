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產業缺貨潮 佳世達董座：拿到料還要「成套」才是關鍵

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

近來缺料已成為產業界的共通話題，面對缺料問題，佳世達（2352）董事長陳其宏今（25）日強調，現在半導體是「價高者得」，上半年可以看到資通訊產業的訂單大於供給，而最大的問題是誰能拿到最多的零組件，而且要「成套」變成成品，不然就會變成庫存。

佳世達今天舉行線上法說會，面對近來的缺料問題，陳其宏表示，缺料、價漲是目前產業界的共同問題，包括半導體、金屬、塑膠粒等都在漲。特別是半導體價高者得，另外還有美西貨櫃無法通關、蘇伊士運河海運船擱淺、車用晶片廠瑞薩火災等問題，可說是雪上加霜，對供應鏈相當挑戰，佳世達一樣也會受到影響。

陳其宏指出，上半年幾乎看到資通訊產業的訂單遠大於供給，現在最大的問題是誰能拿到最多的零組件，而且要成套變成成品，不然就會變庫存。此時就可以看出佳世達聯合大艦隊的效益，因為大者恆大，大艦隊可以共同克服供應鏈限制，互相支援、互相幫忙，發揮聯防效應，降低不成套的比重。「別人拿不到的我們想辦法拿到」，相信在大艦隊效益的發揮下，佳世達大艦隊的表現會比整體產業還要好。

陳其宏指出，佳世達的大艦隊還在持續推進中，過去幾年的積極推廣加上團隊的努力，做好投後管理，強調資源共享，追求雙贏互惠，透過綜效把營收與獲利快速展現。過去幾十家的成績已引起迴響，愈來愈多的隱形冠軍甚至會主動來找佳世達合作。

佳世達 陳其宏 半導體

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