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宏佳騰營收、獲利均創高 受邀鴻海MIH大會專題演講

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

宏佳騰（1599）25日召開董事會，通過109年度財報及盈餘分派案，109年合併營收32.26億元，年增34.45%，稅後淨利2.38億元，EPS為3.18元，年增60.60%；營收、淨利雙創新高。

董事會也通過109年度盈餘分派案，擬發放現金股利2元，以25日收盤價39.8元計算，殖利率約5.03%。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，由於去年外銷ATV（沙灘車）持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長；內銷也受惠電動車銷售持續成長，帶動營收攀升，所以創下營收、獲利皆新高的好表現。

抓準未來趨勢，領先全球各車廠，開發機車使用智慧儀表的宏佳騰也受邀在25日鴻海MIH電動車開放平台第一次會員大會中進行專題演講。

宏佳騰執行長林東閔指出，台灣擁有1400萬輛機車，是世界機車密度第一的國家，而如何將機車王國升級成「智慧機車王國」是公司一直在思考的。宏佳騰從1998年以來，製造了超過73萬輛各式機車與沙灘車，從雙輪到四輪都有，擁有非常豐富的造車經驗。2018年更在造車團隊以及車聯網團隊通力合作下，推出了全球首款智慧儀表系統-CROXERA；這款智慧儀表系統不但提升了駕駛人行車安全，更讓宏佳騰在PBNG聯盟中脫穎而出，站穩銷售亞軍的地位。

林東閔表示，從Toyota以及許多未來車大廠所公布的車款中可以看見，除了一般傳統的四輪汽車外，在未來，一人、兩人座的微型自駕車也可望在消費者市場中佔有一席之地。接著，宏佳騰計劃運用多年的造車技術以及CROXERA智慧車聯網，搭配MIH的EVKit平台，參與微型自駕車計畫，以期藉此強化國際市場，打造更安全且具優勢的未來概念車。

宏佳騰 營收

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