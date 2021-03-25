和碩Q2起逐季向上 廖賜政：全年需求強勁、看不到烏雲

和碩（4938）今年首季受iPhone 12mini銷量大減影響，導致表現不佳，展望未來，和碩執行長廖賜政表示，預期第2季開始業績將逐季提升，從全年來看，和碩三大產品線目前「需求非常強勁，看不到烏雲」，但仍有零組件缺貨問題。

和碩今（25）日舉辦線上法說會，廖賜政表示，從三大產品線來看，目前「需求非常強勁，看不到烏雲」，但不論半導體或零組件都有短缺問題，所以仍會有變數，和碩會密切跟客戶合作解決。

iPhone 12mini銷量大減，導致和碩今年前兩個月營收大減。談到首季表現，廖賜政指出，首季本來就是傳統淡季，和碩能做的就是盡量調整產能，做更精實的策略改善成本。但從第2季開始，預期業績將逐季提升。

展望第2季，和碩預估，筆電第2季出貨量預期會有25-30%季增。桌機以及主機板業務受到傳統季節性淡季影響，將有15-20%季減。至於非PC業務方面，隨著消費性產品出貨帶動，預期會激勵整體營運向上，營收將呈現季增。

展望全年營運，廖賜政表示，去年資訊產品受惠消費性筆電及Chromebook需求增加，帶動出貨成長，預期今年仍會增長，但仍有零組件缺貨問題，會跟客戶密切合作。

消費性電子業務方面，新的家用遊戲主機已於去年推出，預期今年仍是「豐收的一年」。在通訊產品方面，因為產業已經成熟，但仍看好4G轉到5G趨勢，加上客戶滿意度提升等因素，期待仍會有新一波換機潮。

此外，車用電子因新技術不斷開發，和碩電動車客戶市場規模提升，預期和碩未來將有不錯的成長。另，和碩在網通、智慧家庭、穿戴裝置及智慧聯網系統本就有布局，除了持續拓展新客戶外，在5G技術日漸成熟下，期待會有新一波成長。