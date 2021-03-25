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宏碁稱霸瑞士電競市場 獲頒2020年客戶滿意度金賞

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）在瑞士電競筆電2020年以22.9%市占率稱王，2021年1月份亦以25.1%市占率持續稱霸瑞士市場。瑞士電競玩家對於最新的處理器及顯示技術相當重視，宏碁能即時提供玩家搭載最新科技的電競筆電，深獲青睞。

宏碁長期深耕瑞士市場，無論在第一線銷售或是售後的諮詢服務上，均帶給消費者高度滿意；全方位的客戶服務，亦帶動銷售佳績。

德國ServiceValue GmbH分析及顧問公司與百年名校法蘭克福大學合作，調查69,000名消費者近36個月內與上市櫃企業客戶服務部門互動體驗，宏碁客戶服務團隊以友好、專業及完善的服務深獲消費者肯定，獲頒2020年「Service Champion」客戶滿意度金賞肯定。

電競筆電 宏碁 瑞士

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