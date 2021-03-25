宏碁稱霸瑞士電競市場 獲頒2020年客戶滿意度金賞
宏碁（2353）在瑞士電競筆電2020年以22.9%市占率稱王，2021年1月份亦以25.1%市占率持續稱霸瑞士市場。瑞士電競玩家對於最新的處理器及顯示技術相當重視，宏碁能即時提供玩家搭載最新科技的電競筆電，深獲青睞。
宏碁長期深耕瑞士市場，無論在第一線銷售或是售後的諮詢服務上，均帶給消費者高度滿意；全方位的客戶服務，亦帶動銷售佳績。
德國ServiceValue GmbH分析及顧問公司與百年名校法蘭克福大學合作，調查69,000名消費者近36個月內與上市櫃企業客戶服務部門互動體驗，宏碁客戶服務團隊以友好、專業及完善的服務深獲消費者肯定，獲頒2020年「Service Champion」客戶滿意度金賞肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言