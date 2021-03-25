技嘉全系列筆電 勇奪2021德國紅點設計大獎
2021年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）評選結果揭曉，個人電腦領導品牌技嘉（2376）GIGABYTE旗下包含AERO系列創作者筆電AERO 15 OLED、AERO 17 HDR，以及專業電競筆電AORUS 17X、AORUS 17G、AORUS 15P、AORUS 15G，全系列筆電全數榮獲2021紅點產品設計大獎肯定，奠定其於筆電市場的領導定位。
技嘉科技旗下AERO系列創作者筆電，以及AORUS系列專業電競筆電堅持台灣生產製造，憑藉著首創Xrite Pantone校色OLED面板、Microsoft Azure AI等多項業界領導技術，橫掃歐洲電腦硬體協會年度最佳筆電、台灣精品獎、2020紅點設計獎等多項大獎。
2021年初技嘉聯手NVIDIA推出全新一代搭載RTX 30繪圖晶片筆電，結合優異的效能和到位的規格熱銷全球，再獲2021 紅點產品設計大獎肯定。
不論電競或創作，「效能」總是影響使用者體驗最重要的關鍵。有別於市面上筆電為追求輕薄多採用低電壓版本處理器，技嘉在保留行動力的同時，堅持採用八核心的Intel H系列45瓦處理器；繪圖晶片方面，全系列筆電皆具備至少90瓦的功耗，搭配獨家散熱設計，完整釋放次世代效能。
效能以外的規格，也從使用者出發，主打電競的AORUS系列筆電標配240Hz高更新率螢幕和業界少數支援HDMI 2.1輸出，可支援今年最熱門的4K 120Hz、8K 60Hz、甚至未來10K 120Hz等更高解析度和更新率的影音播放格式，讓電競玩家能夠完整體驗RTX 30帶來的流暢遊戲畫面。
主打創作者的AERO系列筆電於2019年領先業界推出配備了4K解析度OLED螢幕，不僅提供1,000,000：1的超高對比和DCI-P3 100%的超廣色域，更是業界唯一經過逐台校正並取得色彩權威X-Rite Pantone認證的筆電，擁有業界最低的色偏值（Delta-E <1），增加創作者的工作效率和品質。
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