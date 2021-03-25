快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

技嘉全系列筆電 勇奪2021德國紅點設計大獎

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
技嘉全系列筆電勇奪2021德國紅點設計大獎。圖／技嘉提供
技嘉全系列筆電勇奪2021德國紅點設計大獎。圖／技嘉提供

2021年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）評選結果揭曉，個人電腦領導品牌技嘉（2376）GIGABYTE旗下包含AERO系列創作者筆電AERO 15 OLED、AERO 17 HDR，以及專業電競筆電AORUS 17X、AORUS 17G、AORUS 15P、AORUS 15G，全系列筆電全數榮獲2021紅點產品設計大獎肯定，奠定其於筆電市場的領導定位。

技嘉科技旗下AERO系列創作者筆電，以及AORUS系列專業電競筆電堅持台灣生產製造，憑藉著首創Xrite Pantone校色OLED面板、Microsoft Azure AI等多項業界領導技術，橫掃歐洲電腦硬體協會年度最佳筆電、台灣精品獎、2020紅點設計獎等多項大獎。

2021年初技嘉聯手NVIDIA推出全新一代搭載RTX 30繪圖晶片筆電，結合優異的效能和到位的規格熱銷全球，再獲2021 紅點產品設計大獎肯定。

不論電競或創作，「效能」總是影響使用者體驗最重要的關鍵。有別於市面上筆電為追求輕薄多採用低電壓版本處理器，技嘉在保留行動力的同時，堅持採用八核心的Intel H系列45瓦處理器；繪圖晶片方面，全系列筆電皆具備至少90瓦的功耗，搭配獨家散熱設計，完整釋放次世代效能。

效能以外的規格，也從使用者出發，主打電競的AORUS系列筆電標配240Hz高更新率螢幕和業界少數支援HDMI 2.1輸出，可支援今年最熱門的4K 120Hz、8K 60Hz、甚至未來10K 120Hz等更高解析度和更新率的影音播放格式，讓電競玩家能夠完整體驗RTX 30帶來的流暢遊戲畫面。

主打創作者的AERO系列筆電於2019年領先業界推出配備了4K解析度OLED螢幕，不僅提供1,000,000：1的超高對比和DCI-P3 100%的超廣色域，更是業界唯一經過逐台校正並取得色彩權威X-Rite Pantone認證的筆電，擁有業界最低的色偏值（Delta-E <1），增加創作者的工作效率和品質。

技嘉全系列筆電勇奪2021德國紅點設計大獎。圖／技嘉提供
技嘉全系列筆電勇奪2021德國紅點設計大獎。圖／技嘉提供

電競筆電 紅點設計獎 技嘉

延伸閱讀

疫情封鎖遭民反彈 梅克爾勇敢收成命

德國復活節加強封鎖挨批 傳政府將放鬆管制

歐洲疫情再起 德國延後解封、英國重罰出國旅遊

不滿北京制裁議員和學者 德國召見中國大使

相關新聞

MIH首開會員大會 劉揚偉提開放、出海口、中立三原則

積極布局電動車領域，由鴻海主導的MIH聯盟平台今日召開首次會員大會，鴻海董事長劉揚偉表示，今年是MIH聯盟扎根元年，更提...

和碩今年資本支出上看4億美元 北美今年展開擴廠計畫

和碩集團（4938）積極拓展非中國產能，執行長廖賜政指出，今年下半年將新增越南跟印度，未來北美也會增加，今年會展開擴廠計...

影／力積電銅科新廠動土 月產10萬片2023起分期投產

力積電在苗栗縣銅鑼科學園區投資2780億元設置總產能每月10萬片的12吋晶圓廠今天上午動土，預計2023年起分期投產，在...

MIH會員超過1200家 預告2023年電動車上市

MIH開放平台今天（25日）舉行會員大會，執行長鄭顯聰表示，短短不到6個月便獲得了超過1,200家合作夥伴的熱烈響應。M...

劉揚偉：電動車是新歷史機遇 掌握三原則才能做大做強

MIH開放平台今天（25日）舉行會員大會，鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉今天在致詞時指出，電動車（EV）產業是新的...

新纖打進電動車供應鏈 總座羅時銓：春天要來了！

新纖（1409）三大產品線火力齊發，其中工程塑膠已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入由鴻海（2317）主導的MIH電動車開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。