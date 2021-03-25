鴻海MIH會員大會登場 公布聯盟五大推動時程

由鴻海（2317）推動的MIH電動車平台聯盟，今（25）日首場會員大會正式登場，MIH開放平台致力於以標準化、模組化、平台化公版模式，大幅降低電動車開發門檻，短短不到6個月便獲得了超過1,200家合作夥伴的熱烈響應。

值得注意的是，今日宣布聯盟推動時程，6月聯盟大會、7月聯盟正式成立、10月New EVKit發布亮相，2022年電動大巴、2023年C級距電動車量產上市等。MIH執行長鄭顯聰及技術長魏國章，帶領聯盟成員推動開放平台的建置及認證，聯盟將梳理出一個高標準、高效率、高速度的運作方式。

MIH聯盟今舉辦首次會員聚會，開啓電動車開放平台Open Platform的新創旅程。聯盟成立以來，首場內部交流的會員聚會，兩個小時的活動中，鄭顯聰、魏國章親自與現場約400多名聯盟合作夥伴交流互動，針對電動車產業的發展機會及痛點、聯盟運作模式、聯盟文化建設進行全面且坦率地溝通。

鴻海科技日（HHTD20）於2020年10月16日首次推出MIH聯盟， 憑藉MIH開放平台致力於以標準化、模組化、平台化公版模式，大幅降低電動車開發門檻，創造一個人人參與的電動車世代。 MIH聯盟成立短短不到6個月獲得了超過1,200家、遍及海內外五大洲，涵蓋軟硬體、服務等領域（硬體90%、軟體10%）的合作夥伴熱烈響應。

鄭顯聰表示，MIH聯盟的最大機遇在於其多元化，透過不同領域的聯盟夥伴跨界碰撞，爆發出超乎想像的創新元素。他強調，「我們將致力梳理出一個高標準、高效率、高速度的做事方式，帶領聯盟及產業夥伴一起往前衝，打造全新世代的電動車生態鏈！」。

而鄭顯聰、魏國章以及鴻華先進總經理李秉彥則分別從未來聯盟的運作模式，成員如何在軟體、硬體平台上合作開發，向在場成員逐一說明。

電動車的規模化目前還在初始階段，伴隨著歐美很多國家宣佈2030年前後禁售燃油車，未來3到5年內將看到更多電動車摧枯拉朽的成長趨勢。不論是電動化、智能化、網聯化，從PC到手機，MIH聯盟看到了產業發展的定律，深信電動車行業規律，從質變到量變，將會進一步的專業分工、成本下降、規模上量。MIH聯盟公版模式三大元素：標準化、模組化、平台化，將會大幅降低開發電動車的進入門檻，創造一個人人都有機會參與的電動車世代。