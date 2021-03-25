影／力積電銅科新廠動土 月產10萬片2023起分期投產

力積電在苗栗縣銅鑼科學園區投資2780億元設置總產能每月10萬片的12吋晶圓廠今天上午動土，預計2023年起分期投產，在竹、苗地區創造逾3000個工作機會，總統蔡英文參加動土典禮，她強調力積電動土可看見國內因應全球半導體供應鏈的趨勢，台灣的半導體產業將形成「護國群山」。

蔡英文指出，最近全球車用晶片短缺，讓台灣繼防疫成功之後再度成為全球焦點，不僅證明台灣在半導體先進製程領先全球，且在全球供應鏈占有關鍵地位，從「護國神山」到「護國群山」，證明國內在半導體產業有愈來愈多具國際競爭力的廠商，可「強強聯手」從IC設計、晶圓代工到封裝測試，上、下游一起合作，以堅強的實力來打產業國際盃。

力積電銅鑼廠動土，包括蔡總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、苗栗縣長徐耀昌等中央、地方首長出席，美國在台協會台北辦事處長酈英傑及國內半導體產業界人士多人到場。

力積電董事長黃崇仁表示，25年前力晶在新竹科學園區興建第一座8吋晶圓廠後，歷經過全球金融風暴、DRAM產業大洗牌、經營模式轉型、償還1200億元鉅債，再到成功企業重組，浴火新生的力積電在銅鑼啟動新廠建設，對全體員工意義重大。

黃崇仁指出，車用、5G、AIoT等晶片的新需求快速興起，已對全球產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發，未來供不應求的現象將更嚴重，因此過去以推進製程技術來降低成本賺取利潤的摩爾定律必須修正，力積電銅鑼新廠的經營策略他獨創「反摩爾定律」。

他說，一條12吋晶圓生產線的投資動輒近千億元，尖端3奈米12吋新廠投資更接近6000億元，晶圓製造廠承受極大財務、技術和營運風險，毛利率如有20、30%就算不錯，反觀IC設計和其他半導體周邊配套行業卻享受本小利厚的經營果實，反摩爾定律就是要改變這種失衡的供應鏈結構，晶圓製造與其他上下游周邊行業必須要建立利潤共享、風險分擔的新合作模式，才能讓半導體產業健康發展下去。