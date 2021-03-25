蔡總統：欣見半導體成護國群山 政府努力穩定供水
蔡英文總統於今（25）日出席力積電（6670）銅鑼新廠動土典禮，她指出，欣見台灣半導體業成為護國群山，讓台灣成為全球的焦點，最近面臨56年以來的嚴峻水情，政府會努力維持穩定供水，一同克服困境。
蔡總統表示，半導體業有越來越多具競爭力的廠商，強強聯手，上下游一起合作，可以吸引外商來台投資、台商回台，以及本土廠商加碼投資。力積電深耕台灣，對促進產業發展有重要貢獻，也能創造更多就業機會，帶動當地發展。
經濟部長王美花則提到，樂見力積電新廠動土，用最快速度增加產能，至於半導體等業者所需用水，她也強調，政府努力確保大家的供水，雖然比較辛苦，但應該可以來供應生產。全球晶片供需在短期內持續緊張，為了讓台灣生產的晶片能供應給全世界，供應水源讓其得以生產，這絕對是政府重要的目標。
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