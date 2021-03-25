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MIH會員超過1200家 預告2023年電動車上市

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
電動車。圖／MIH平台提供
電動車。圖／MIH平台提供

MIH開放平台今天（25日）舉行會員大會，執行長鄭顯聰表示，短短不到6個月便獲得了超過1,200家合作夥伴的熱烈響應。MIH將在6月舉行聯盟大會，7月聯盟正式成立， 10月發布New EVKit，2022年電動大巴、2023年C級距電動車量產上市。

站在電動車規模化大浪潮的起點，MIH聯盟自成立以來，今天舉行首場內部交流的會員聚會，鴻海（2317）在2020年科技日首次推出MIH聯盟， 憑藉MIH開放平台致力於以標準化、模組化、平台化公版模式，大幅降低電動車開發門檻，創造一個人人參與的電動車世代。 MIH聯盟成立短短不到6個月獲得了超過1,200家、遍及海內外五大洲，涵蓋軟硬體、服務等領域（硬體90%、軟體10%）的合作夥伴熱烈響應。

鄭顯聰表示，MIH聯盟的最大機遇在於其多元化，透過不同領域的聯盟夥伴跨界碰撞，爆發出超乎想像的創新元素。他强調，「我們將致力梳理出一個高標準、高效率、高速度的做事方式，帶領聯盟及產業夥伴一起往前衝，打造全新世代的電動車生態鏈！」。

電動巴士。圖／MIH平台提供
電動巴士。圖／MIH平台提供

電動車 鴻海

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