劉揚偉：電動車是新歷史機遇 掌握三原則才能做大做強

MIH開放平台今天（25日）舉行會員大會，鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉今天在致詞時指出，電動車（EV）產業是新的歷史機遇，台灣因為國內市場的限制很難發展B2C的商業模式，但用平台來做B2B，將人才聚集起來，是適合台灣發展EV的商業模式。

他說，MIH電動車開放平台的第一個原則就是開放。希望透過平台，能夠讓台灣的EV產業不要重複投資，降低開發成本，縮短開發時程，可以讓EV產品更快的進入市場，更有競爭力。

第二個原則，就是出海口。MIH平台不能只是制定規範的平台，更重要的是我們要能掌握出海口，讓加入MIH聯盟的成員，他的生意會變的更大。