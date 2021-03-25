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集邦：2020年全球前十大IC設計業者營收年增26.4%

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

TrendForce表示，2020年上半年因疫情衝擊所致，原本預期對於IC設計產業將造成極大的負面影響，然而，受惠於遠距辦公與教學所帶動筆電與網通產品需求的激增，終端系統業者向IC設計業者大幅拉貨，讓2020年整體IC設計產業成長力道強勁。

全球前三大IC設計業者高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、輝達（NVIDIA）營收皆有成長；其中，輝達受惠於遊戲顯卡與資料中心的挹注，年成長率高達52.2%，在前十大業者中成長表現最為突出。

TrendForce分析，高通本次擠下博通拿下全球第一有兩大原因，首先是網通需求急劇提升，其次為高通基頻處理器產品重回蘋果供應鏈，加上華為禁令使其他手機業者競相分食其市占，進而拉升高通2020年營收表現。

博通2020年上半年因美中貿易摩擦壓抑營收表現，但下半年憑藉其手機射頻元件打進蘋果供應鏈，在相互影響之下，其營收僅微幅成長，因此退居第二名。

輝達則是因為收購Mellanox，大幅強化在資料中心解決方案的完整度，其資料中心營收達近64億美元，年成長121.2%；在資料中心的加持與遊戲顯卡方面表現穩健帶動下，讓輝達營收年成長率奪冠。

至於三家台系IC設計業者表現也相當出色。聯發科在網通與筆電需求快速拉升、5G手機處理器產品策略奏效、以及網通產品規格與成本結構優化皆有所提升之下，整體營收年成長率自2019年的1%，一舉躍升至37.3%。

聯詠營收則是受美中貿易摩擦，及疫情所衍生的宅經濟所挹注，其驅動IC與電視晶片都有不錯表現，年成長達30.1%；瑞昱營收除受網通與筆電產品需求強勁帶動外，其他如音訊與藍牙晶片表現也相當出色，年成長達34.1%。

在英特爾（Intel）10奈米產能受限下，超微（AMD）2020年筆電、桌機與伺服器的處理器產品拿下亮眼的銷售成績，推升營收至97億美元，年成長率45%。

賽靈思（Xilinx）受到美中貿易摩擦的影響，全年營收衰退達5.6%，然而，觀察該公司季度營收變化，已逐漸有回穩的趨勢，顯見賽靈思已經逐漸擺脫美中貿易摩擦的陰霾。

展望2021年，儘管疫苗已開始陸續施打，不過第1季疫情仍未見趨緩，終端業者的拉貨動能依然存在，再加上晶圓代工產能持續滿載，全年供不應求已是不可避免的態勢，因此IC設計業者在確保產能是否足夠生產的前提下，IC價格可能將因此調漲，並拉升2021年整體IC產業營收表現。

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