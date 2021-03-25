快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

新纖打進電動車供應鏈 總座羅時銓：春天要來了！

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
新纖總經理羅時銓。（記者曾仁凱／攝影）
新纖總經理羅時銓。（記者曾仁凱／攝影）

新纖（1409）三大產品線火力齊發，其中工程塑膠已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入由鴻海（2317）主導的MIH電動車開放平台，新纖總經理羅時銓今（25）日樂觀表示，「春天要來了！」新纖今年營運肯定比去年好。

新纖周三剛公布去年財報，受惠杭州廠搬遷補償金等業外進帳，公司去年稅後純益28.84億元，年增61%，創歷史新高，換算每股純益1.79元。董事會通過每股擬派發現金股息1.1元，足足是去年的兩倍，換算現金殖利率超過7%。受此激勵，新纖今天股價上漲0.2元，終場收在15.25元，直逼今年股價新高。

羅時銓今天表示，去年因為車市低迷，新纖的工程塑膠去年營運基期相當低，但今年情況反轉，車市變得相當火熱，雖然最近傳出車用晶片短缺，但新纖打進電動車供應鏈，並且已加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台，動能不虞匱乏。

他透露，新纖的工程塑膠粒，被應用在電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，在物性上挑戰非常大，新纖運用特殊配方，已經通過認證，去年開始小量出發，接下來量會慢慢變大。由於規格特殊，相關產品價格比標準產品高出一倍，且汽車市場的特性，認證時間非常長，其他人如果想要切進，門檻非常高。新纖看好這一塊接下來的成長力道，估今年工程塑膠類產品的出貨年增率將從兩成起跳。

另外新纖的紡纖聚酯，去年這個時候碰上新冠疫情蔓延到歐美，造成紡織供應鏈急凍，當時聚酯加工絲產線的稼動率最低掉到只剩三成，不過之後需求逐漸回溫，到9月稼動率已回到九成，10月更是全部回來了。今年以來，相關訂單更是爆滿，公司產能已經全開還不夠，部分產品外包，新纖去年首度揮軍越南，目前也有近八成的加工絲產品運回台灣，以滿足客戶需求，可見市場之火熱。

第三，新纖的瓶用酯粒，主要應用在寶特瓶，因為疫情下帶動瓶裝水需求增加，這一塊從去年一直維持相當旺，接下來4月開始進入產業旺季，今年營運繼續看好。

延伸閱讀

「怎麼穿我的外套」外套掛車上遭竊 警獲報逮女現行犯

兩檔低本益比高成長汽零股

台積受難、MIH起飛 買誰？

啟動抗旱應變作為已半年！鄭文燦：桃園是永續城市基地

相關新聞

鴻海轉投資京鼎考慮赴美設廠 也不排除到東南亞拓展

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，鴻海轉投資的半導體設備廠京鼎（3413）正考慮赴美設廠，此時正值愈來愈多企業呼應...

力積電銅鑼廠動土 蔡總統：台半導體產業將成護國群山

蔡總統今（25）日赴苗栗出席力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼廠動土典禮，並表示透過力積電新廠的動土，可以看到因應全球供應...

劉揚偉：電動車是新歷史機遇 掌握三原則才能做大做強

MIH開放平台今天（25日）舉行會員大會，鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉今天在致詞時指出，電動車（EV）產業是新的...

新纖打進電動車供應鏈 總座羅時銓：春天要來了！

新纖（1409）三大產品線火力齊發，其中工程塑膠已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入由鴻海（2317）主導的MIH電動車開...

筆電與網通需求挹注 去年前十大IC設計業營收年增26.4%

根據TrendForce表示，2020年上半年因疫情衝擊所致，原本預期對於IC設計產業將造成極大的負面影響，然而，受惠於...

5G戰火旺 聯發科反攻高階市場的祕密武器

市場傳出手機晶片大廠聯發科（2454）年底推出的高階5G晶片，採用台積電5奈米製程生產，報價達上百美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。