快訊

整理包／不只苗栗、台中！「供五停二」限水節水影響區域、臨時供水站一次看

逃離台北住進蛋白區！獨家數據分析：23個房市熱點現蹤

力積電銅鑼廠動土 蔡總統：台半導體產業將成護國群山

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

蔡總統今（25）日赴苗栗出席力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼廠動土典禮，並表示透過力積電新廠的動土，可以看到因應全球供應鏈的趨勢，台灣半導體產業將形成「護國群山」。

蔡總統指出，最近全球車用晶片短缺的問題，讓台灣繼防疫成功之後，再次成為全球焦點，這證明台灣不僅在半導體先進製程上領先全球，在全球供應鏈上也占有關鍵的地位。從「護國神山」到「護國群山」，都證明半導體產業有越來越多具有國際競爭力的廠商，可以強強聯手，從IC設計、晶圓代工到封裝測試，上下游一起合作，用最堅強的實力來打產業國際盃。

蔡總統恭喜力積電正式啟動新建12吋晶圓廠的投資計畫，並表示這幾年，「投資台灣」一直是政府非常重要的政策，外資來台、台商回台，本土廠商加碼投資，都展現了大家對台灣經濟的信心。

蔡總統也感謝力積電這幾年持續深耕台灣，願意在台灣投入資源，進行投資及研發。這些努力對於促進台灣半導體產業的發展，有非常重要的貢獻。尤其是銅鑼廠未來完工，開始量產之後，不但可以為力積電帶來更彈性、更充足的產能，相信可以創造更多優質的就業機會，也帶動當地整體的發展。

蔡總統表示，感謝董事長黃崇仁用投資展現對台灣的信心，她也保證，政府會全力支持產業發展。未來，政府規劃的「六大核心戰略產業」，也會繼續利用半導體和資通訊產業的優勢，把臺灣打造成「高階製造中心」及「半導體先進製程中心」。

蔡總統強調，政府希望吸引更多外商來臺投資，透過台灣在高階硬體製造的優勢，加上對資安和智慧財產權的保護，讓台灣成為國際夥伴可以信賴的合作對象。「護國群山」已經成形，政府一定會支持大家，盡力幫助大家解決問題。

蔡總統說，最近因為極端氣候，台灣面臨56年來最嚴峻的水情，台中跟苗栗水情燈號會在4月6日提升為紅燈。政府會積極透過各種方式進行節水調度，也採取多元方式增加水源，包括啟用抗旱水井及增加伏流水供應等措施，努力維持穩定供水。

半導體 力積

延伸閱讀

中苗用水將「供五停二」　國民黨：前瞻計畫治水破功

台中、苗栗4月6日起供五停二 蔡英文呼籲節約用水

影／蔡英文赴台東慰問飛官家屬 指示全力搜救釐清事故原因

F-5E戰鬥機意外 蔡英文總統下午到台東慰問家屬

相關新聞

鴻海轉投資京鼎考慮赴美設廠 也不排除到東南亞拓展

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，鴻海轉投資的半導體設備廠京鼎（3413）正考慮赴美設廠，此時正值愈來愈多企業呼應...

5G戰火旺 聯發科反攻高階市場的祕密武器

市場傳出手機晶片大廠聯發科（2454）年底推出的高階5G晶片，採用台積電5奈米製程生產，報價達上百美元...

英特爾擴大晶圓代工布局 台積三優勢築競爭高牆

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）拋出有意擴大晶圓代工服務的震撼彈，加劇與台積電既競爭又合作的微妙關係，不...

WSJ：英特爾押對籌碼恰恰好

不過數月前，英特爾還在研擬晶片委外，改變設計與生產不分家的做法，如今卻宣示要切入晶圓代工，策略180度大轉變，實際上是要...

資通訊大廠 組5G智慧杆聯盟

由和碩、中華電、台達電及鴻海集團旗下鴻齡等25家資通訊大廠合組的「5G智慧杆標準推動聯盟」昨（24）日正式成立，聯盟訂出...

政經私房話／陳柏諭父子檔 機車環島慢遊

宏達電台灣區總經理陳柏諭三月底將離開宏達電，他在推出鑽石機時就加入宏達電，從業務員爬到台灣區總經理，見證從三Ｇ轉四Ｇ、四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。