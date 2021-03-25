力積電銅鑼廠動土 蔡總統：台半導體產業將成護國群山

蔡總統今（25）日赴苗栗出席力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼廠動土典禮，並表示透過力積電新廠的動土，可以看到因應全球供應鏈的趨勢，台灣半導體產業將形成「護國群山」。

蔡總統指出，最近全球車用晶片短缺的問題，讓台灣繼防疫成功之後，再次成為全球焦點，這證明台灣不僅在半導體先進製程上領先全球，在全球供應鏈上也占有關鍵的地位。從「護國神山」到「護國群山」，都證明半導體產業有越來越多具有國際競爭力的廠商，可以強強聯手，從IC設計、晶圓代工到封裝測試，上下游一起合作，用最堅強的實力來打產業國際盃。

蔡總統恭喜力積電正式啟動新建12吋晶圓廠的投資計畫，並表示這幾年，「投資台灣」一直是政府非常重要的政策，外資來台、台商回台，本土廠商加碼投資，都展現了大家對台灣經濟的信心。

蔡總統也感謝力積電這幾年持續深耕台灣，願意在台灣投入資源，進行投資及研發。這些努力對於促進台灣半導體產業的發展，有非常重要的貢獻。尤其是銅鑼廠未來完工，開始量產之後，不但可以為力積電帶來更彈性、更充足的產能，相信可以創造更多優質的就業機會，也帶動當地整體的發展。

蔡總統表示，感謝董事長黃崇仁用投資展現對台灣的信心，她也保證，政府會全力支持產業發展。未來，政府規劃的「六大核心戰略產業」，也會繼續利用半導體和資通訊產業的優勢，把臺灣打造成「高階製造中心」及「半導體先進製程中心」。

蔡總統強調，政府希望吸引更多外商來臺投資，透過台灣在高階硬體製造的優勢，加上對資安和智慧財產權的保護，讓台灣成為國際夥伴可以信賴的合作對象。「護國群山」已經成形，政府一定會支持大家，盡力幫助大家解決問題。

蔡總統說，最近因為極端氣候，台灣面臨56年來最嚴峻的水情，台中跟苗栗水情燈號會在4月6日提升為紅燈。政府會積極透過各種方式進行節水調度，也採取多元方式增加水源，包括啟用抗旱水井及增加伏流水供應等措施，努力維持穩定供水。