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遠距工作成趨勢 調查：2月電郵發送暴增400億次

中央社 / 台北25日電
新冠肺炎疫情展現遠距工作的可行性，許多企業也開始引進相關制度和縮減辦公區域。法新社
新冠肺炎疫情展現遠距工作的可行性，許多企業也開始引進相關制度和縮減辦公區域。法新社

遠距工作趨勢延續，微軟發表一年一度的工作趨勢指數報告指出，今年2月與去年同期相比，全球花在會議上的時間增加逾1倍；2月電子郵件發送總量也比去年同期增加逾400億次。

微軟工作趨勢指數（Work Trend Index）報告以「混合式工作模式即將顛覆現狀—我們做好準備了嗎？」為題，揭露所有企業主管必須深入了解的混合式工作（結合實體與遠距工作）趨勢，為進入職場辦公新時代作好準備。

調查結果指出，過去一年職場的工作模式已徹底改變。微軟協作工具Microsoft Teams及辦公軟體Outlook的協作趨勢顯示，疫情使職場上的人際網絡縮小，但混合式工作模式將使人際網絡重新活躍。

報告也顯示，人們即將迎接職場環境的劇變。73%受訪員工希望能繼續保有彈性遠距工作的選項；LinkedIn的遠距工作職缺在疫情期間增加5倍以上；約有41%受訪者考慮今年離開現職；另由於得以遠距工作，46%受訪者打算搬家。

微軟Microsoft 365全球副總裁斯巴塔羅（JaredSpataro）說，今天企業主管所做的選擇，未來幾年都將持續對組織造成影響。此刻更需要清晰的洞見和成長的思維，而此刻的決定將衝擊一切，包括如何形塑企業文化、如何吸引並留住人才、如何更有效地鼓勵協同與創新。

微軟工作趨勢指數報告由獨立研究公司EdelmanData x Intelligence在2021年1月12日至25日間，對包含台灣的31個市場中，總共3萬1092名全職就業或自僱員工以英語或當地語言進行調查。每個市場在全球平均值內的權重均等，且每個市場中至少有1000名全職員工接受調查。

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