力積電銅鑼12吋晶圓廠今動土 總投資額2,780億元

力積電今（25）日舉行銅鑼12吋晶圓廠動土典禮，總投資額達新台幣2,780億元，總產能每月十萬片將自2023年起分期投產，為竹苗地區創造逾3,000個工作機會，滿載年產值超過600億元，力積電董事長黃崇仁指出，隨車用、5G、AIoT等晶片快速興起，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發，未來供不應求將更嚴重。

針對力積電銅鑼新廠的營運策略，黃崇仁特別獨創反摩爾定律來說明，一條12吋晶圓生產線的投資動輒近新台幣千億元，尖端3奈米12吋新廠投資更接近6千億元，晶圓製造廠承受了極大的財務、技術和營運風險，而毛利率如果有2-30%就算不錯了，反觀IC設計和其他半導體周邊配套行業，卻享受著本小利厚的經營果實，Reverse-Moore's Law就是要改變這種失衡的供應鏈結構，晶圓製造與其他上下游周邊行業必須要建立利潤共享、風險分擔的新合作模式，才能讓半導體產業健康發展下去。

另外，黃崇仁也強調，除了投資產能之外，創新也是晶圓製造產業提升價值的方向；力積電是全球唯一同時擁有記憶體和邏輯製程技術的專業晶圓代工廠商，雖然製程不是最尖端，但公司善用獨特專長，已成功推出記憶體與邏輯晶圓堆疊的Interchip技術，透過異質晶圓堆疊突破了晶片之間資料傳輸的瓶頸，讓運算效能、省電效率都大幅躍進2、3個製程世代，這不僅是力積電的創新成果，更充分展現了台灣工程人才的一流實力。