英特爾蓋新廠 與台積電競合關係浮上檯面

在英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）對外公布最新的IDM 2.0策略之後，外界聚焦對於台積電的利多與利空影響，兩者之間既是客戶與供應商關係，也是晶圓代工競爭同業的態勢更為明顯。

在擴大委外代工的部分，英特爾點到與台積電、聯電、三星與格芯等多家晶圓代工廠，都可以有更多合作關係，但其中提供明確合作項目與時程者僅有台積電，也就是台積電將為其2023年PC端與資料中心相關領域的CPU晶片，提供一部分晶圓塊的代工製造服務，這也是英特爾首次鬆口證實與台積電未來的合作方向。

除了晶片的設計與製造，英特爾也擁有封裝技術能量，將一整個晶片拆分成多個小晶片，可利用包括自家等不同業者的不同製程來分別生產，再透過封裝技術加以結合，可預期一部份將採用該公司自家的7奈米製程技術，一部分則利用台積電的製程。

而在晶圓代工部分，英特爾本來就持續有提供一部份晶圓代工服務，如今更進一步在美國擴大生產能量，加上既有在歐洲的產能，希望分食爭取更多晶圓代工大餅，外界認為，這對於目前在晶圓代工市場市占率過半的台積電來說，就是明確增加一個強力的競爭者。

不過，對於英特爾來說，外界也會觀察，該公司會釋出何種等級以及多少產能給客戶，又會有多少產能保留給自家使用。