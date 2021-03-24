快訊

美中會後又槓上法國？中共「戰狼模式」全面升級

遺產卡住繳不出稅？聰明人用二招成功將遺產換現金

英特爾蓋新廠 與台積電競合關係浮上檯面

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）對外公布最新的IDM 2.0策略之後，外界聚焦對於台積電的利多與利空影響，兩者之間既是客戶與供應商關係，也是晶圓代工競爭同業的態勢更為明顯。

在擴大委外代工的部分，英特爾點到與台積電、聯電、三星與格芯等多家晶圓代工廠，都可以有更多合作關係，但其中提供明確合作項目與時程者僅有台積電，也就是台積電將為其2023年PC端與資料中心相關領域的CPU晶片，提供一部分晶圓塊的代工製造服務，這也是英特爾首次鬆口證實與台積電未來的合作方向。

除了晶片的設計與製造，英特爾也擁有封裝技術能量，將一整個晶片拆分成多個小晶片，可利用包括自家等不同業者的不同製程來分別生產，再透過封裝技術加以結合，可預期一部份將採用該公司自家的7奈米製程技術，一部分則利用台積電的製程。

而在晶圓代工部分，英特爾本來就持續有提供一部份晶圓代工服務，如今更進一步在美國擴大生產能量，加上既有在歐洲的產能，希望分食爭取更多晶圓代工大餅，外界認為，這對於目前在晶圓代工市場市占率過半的台積電來說，就是明確增加一個強力的競爭者。

不過，對於英特爾來說，外界也會觀察，該公司會釋出何種等級以及多少產能給客戶，又會有多少產能保留給自家使用。

台積電 晶圓代工廠 英特爾

延伸閱讀

英特爾建利空衝擊 高啟全：「台積電是被錯殺的！」

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

英特爾晶圓代工PK台積電 研調解析3關鍵

英特爾挑戰台積電 經長王美花兩原因不擔心

相關新聞

台積電缺工其他半導體公司瘋離職？ 同業：有點腦子都會想跳

「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動，有網友好奇，許多人都搶著去台積電，對其他半導體公司可能造成大量離職潮，對此，許多網友表示，工作都差不多...

英特爾建利空衝擊 高啟全：「台積電是被錯殺的！」

台灣DRAM教父高啟全今（24）日重返母校到台大化學系演講，論及目前最新熱門話題、英特爾宣布要在美國亞利桑那州設晶圓廠，...

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

美國半導體大廠英特爾（Intel）宣布將蓋2座晶圓廠，受英特爾蓋廠搶單消息影響，台積電（2330）今天收在576元，下跌...

英特爾晶圓代工PK台積電 研調解析3關鍵

英特爾在美國時間23日宣布設立晶圓代工子公司是否代表正面對上台積電，引發半導體市場熱議，不過，業界與研調機構提出不同看法...

5G智慧杆標準推動聯盟成立記 彙整產業技術規範

「5G智慧杆標準推動聯盟」今天舉行成立大會，和碩、仁寶、華碩、台達電、中華電信與遠傳電信等共25家業者為創始會員，由和碩...

南科園區新投資案 濾能公司斥4.5億蓋新廠

總公司在桃園的濾能公司進駐南科，投入綠色產業，斥資4.3億元蓋新廠，今下午舉行動土儀式，預估明年下半年啟用，可望提供約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。