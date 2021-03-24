台積電缺工其他半導體公司瘋離職？ 同業：有點腦子都會想跳

「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動，有網友好奇，許多人都搶著去台積電，對其他半導體公司可能造成大量離職潮，對此，許多網友表示，工作都差不多，當然要選錢多的阿，「有點腦子都會想跳」。

原PO在PTT發文表示，身邊有好幾個同事都打算去南科台積面試，看來目前台積電「缺很大」，感覺後段半導體公司會很慘，收不到人，「其他半導體公司有受到台積電缺工造成大量離職潮嗎？」

貼文一出立刻引起網友共鳴，紛紛表示自家公司連新人也熬不住，都想往台積電擠一擠，「我們家新人也都去護國神山工作了」、「現值還好，新人倒是越來越難招...」、「身邊包括我至少三個要過去」、「應該會有一波人離職去GG潮流」。

也有許多網友表示，已經看慣了這樣的生態，工作內容相當，肯定要選錢更多的，「我家每年都有人離職去台積，都無感了」、「不加薪招不到人囉」、「一樣賽當然選錢多的」、「有點腦子都會想跳」、「誰都想跳，外面錢比GG多的很少，但跟GG一樣操的滿街都是」。