快訊

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

江宏傑遭爆被福原愛「視訊離婚」 日本網友發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電缺工其他半導體公司瘋離職？ 同業：有點腦子都會想跳

聯合新聞網 / 綜合報導
「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動。路透
「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動。路透

「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動，有網友好奇，許多人都搶著去台積電，對其他半導體公司可能造成大量離職潮，對此，許多網友表示，工作都差不多，當然要選錢多的阿，「有點腦子都會想跳」。

原PO在PTT發文表示，身邊有好幾個同事都打算去南科台積面試，看來目前台積電「缺很大」，感覺後段半導體公司會很慘，收不到人，「其他半導體公司有受到台積電缺工造成大量離職潮嗎？」

貼文一出立刻引起網友共鳴，紛紛表示自家公司連新人也熬不住，都想往台積電擠一擠，「我們家新人也都去護國神山工作了」、「現值還好，新人倒是越來越難招...」、「身邊包括我至少三個要過去」、「應該會有一波人離職去GG潮流」。

也有許多網友表示，已經看慣了這樣的生態，工作內容相當，肯定要選錢更多的，「我家每年都有人離職去台積，都無感了」、「不加薪招不到人囉」、「一樣賽當然選錢多的」、「有點腦子都會想跳」、「誰都想跳，外面錢比GG多的很少，但跟GG一樣操的滿街都是」。

台積電 半導體 PTT

延伸閱讀

台積電創牛年新低價跌破季線 外資狂賣超60,746張

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

英特爾晶圓代工PK台積電 研調解析3關鍵

中油高廠汙染整治可能提早10年 地方傳出為爭取台積電

相關新聞

台積電缺工其他半導體公司瘋離職？ 同業：有點腦子都會想跳

「護國神山」台積電近日擴廠搶工，開出高薪也讓許多人蠢蠢欲動，有網友好奇，許多人都搶著去台積電，對其他半導體公司可能造成大量離職潮，對此，許多網友表示，工作都差不多...

英特爾建利空衝擊 高啟全：「台積電是被錯殺的！」

台灣DRAM教父高啟全今（24）日重返母校到台大化學系演講，論及目前最新熱門話題、英特爾宣布要在美國亞利桑那州設晶圓廠，...

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

美國半導體大廠英特爾（Intel）宣布將蓋2座晶圓廠，受英特爾蓋廠搶單消息影響，台積電（2330）今天收在576元，下跌...

英特爾晶圓代工PK台積電 研調解析3關鍵

英特爾在美國時間23日宣布設立晶圓代工子公司是否代表正面對上台積電，引發半導體市場熱議，不過，業界與研調機構提出不同看法...

5G智慧杆標準推動聯盟成立記 彙整產業技術規範

「5G智慧杆標準推動聯盟」今天舉行成立大會，和碩、仁寶、華碩、台達電、中華電信與遠傳電信等共25家業者為創始會員，由和碩...

南科園區新投資案 濾能公司斥4.5億蓋新廠

總公司在桃園的濾能公司進駐南科，投入綠色產業，斥資4.3億元蓋新廠，今下午舉行動土儀式，預估明年下半年啟用，可望提供約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。