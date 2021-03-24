台灣優勢難搖撼 謝金河：賭英特爾或押寶台積電？　

財信傳媒董事長謝金河今（24）日表示，曾問過力積電董事長黃崇仁，如果歐美廣設晶圓廠，對台灣半導體產業有何影響？他回答「將來的半導體製造，不管設在美國或歐洲，都很難賺錢，台灣的優勢很難搖撼」；對照台積電在南科大興土木的盛況，謝金河直言「面對Intel的挑戰，你賭Intel？或押寶台積電？」。

英特爾將投資200億美元建兩座晶圓廠，且提供晶圓代工服務，衝擊台積電（2330）股價大跌；謝金河今日在臉書上以「目擊台積電南科大興土木！」為題發文表示，根據黃崇仁的說法，美國工程師平均年薪約18萬美元，在美國僱一個工程師，在台灣可以僱6個，但台灣工程師的效率至少可以達到美國工程師的75%；所以，黃崇仁認為，將來的半導體製造，不管設在美國或歐洲，都很難賺錢，台灣的優勢很難搖撼。

謝金河指出，這兩天在南科園區，目擊台積電大興土木的盛況；在南科八路、南科九路上，台積電正式動工的3奈米廠區，路邊停滿摩托車，工人穿梭，南科有四分之一的土地在台積電手上，這是先進製程的核心基地。

謝金河直言，面對Intel的挑戰，你賭Intel？或押寶台積電？

英特爾將投資200億美元，將在亞利桑納州興建兩座晶圓廠，且提供晶圓代工服務，消息衝擊台積電今日股價，以576元作收，下跌18元，跌幅3.03%，季線失守，創牛年來新低價。

台積電市值降至14兆9,359.1億元，統計從牛年開紅盤日663元下跌以來，已跌掉87元，市值縮水2兆2,559.44億元，外資今日賣超台積電60,746張，連八賣，合計賣超12萬5,672張，投信買超41張，自營商賣超833張，合計三大法人賣超61,538張。