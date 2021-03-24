宏碁電競盟校再添一所 攜手三信家商建置教育中心

宏碁（2353）攜手三信家商建立「電競教育中心」，於今（24）日舉行揭牌與產學合作簽約儀式，成為宏碁Predator League電競盟校成員。此教育中心除了提供電競產品外，還採用宏碁專用繪圖電腦 VM4670工作站與Acer ED273A 光護眼曲面電競螢幕，結合學校規劃電競專班及資料處理科之專業特色，為蓬勃的電競產業鏈培育專業實務人才。

此次合作將同步引進宏碁空氣品質解決方案與AI智慧移動式感測報到系統，為長時間練習戰技的選手健康把關，未來也提供學生AI與雲端服務的學習機會。

宏碁與三信家商攜手合作的電競教育中心於今天由三信家商校長林岑與宏碁台灣區營運長張世欣共同揭牌，雙方並肩合作推動電競人才培育。三信家商旗下之電競專班學生實力堅強，曾組隊參加六都電競爭霸戰，取得高雄市冠軍及全國季軍，在2020年更取得了六座全國冠軍獎牌。

不論是在CCCE城市盃數位科藝電競賽、台北青少年電競大賽、Predator League英雄聯盟校際盃冠軍及台灣總決賽冠軍，甚至已有職業戰隊向學生洽談，足以見識到三信家商在電競人才培育上的用心。不管是幕前的電競選手，或幕後賽事企劃、賽評、導播、行銷等，都使三信家商學子職涯有更豐富選擇。

宏碁電競盟校數量達22所，配合的機器設備從電競相關產品線擴及至更高等級的工作站或ConceptD創作多媒體需求產品，加上考量學生場域的健康需求而引進空氣解決方案與人工智慧相關設施，將擴大校園合作的深度與廣度，讓經營的範疇不僅限於電競本身，也協助盟校立足電競，進而發展前瞻教育。

宏碁校園電競種子計畫持續推進，盟校成員及各校電競社團同學皆可參與，除了支援電競硬體周邊設備外，同時聘請專業講師舉辦各類型電競專業講座，包括開箱寫作、口碑宣傳、賽事舉辦、實況直播以及競賽實作等豐富的內容，持續挹注更多資源。2021年更與CTESA中華民國電子競技運動協會合作，共同頒發首張校園電競記者證給盟校學生，讓同學進行校園採訪、見習實況，累積業界經驗，為培養電競界明日之星貢獻心力。