燦坤董座林技典：今年為「超越年」 門市拓展至少300間

燦坤（2430）董事長林技典表示，2021年為燦坤的「超越年」，預計將全台門市拓展至少300間，提供更高品質的服務並帶動業績倍數成長。

燦坤不甩疫情，2020年下旬起業績逆勢成長，今年3月起更於外送平台foodpanda上架，同時與北中南科學園區合作制定專屬優惠，在積極多元發展下，去年業績獲利創四年新高，穩坐3C龍頭地位。

燦坤今（24）日表示，一直以來秉持「創新專業」的經營理念，自2020年起推出一系列的新開整改店計畫，除了大量整改店面，更推出Awesome、LifeStyle以及Surpass店格。

其中Surpass店為燦坤最頂級的店格，為全台唯一3C精品門市，擺脫過往燦坤的黃色形象，以充滿質感的黑白外觀現身。店內陳列各大廠牌的獨家商品，主打尊榮級的服務：獨家3C管家、預約優先服務制及新品專屬預購，讓消費者耳目一新，並有效提升品牌形象。

燦坤強調，除了多元化發展、創新店格與大量整改，服務更是重要的一環。為了讓消費者能夠擁有最好的消費體驗，獨家創立了3A4心超級服務，滿足消費者的所有3C購物需求。