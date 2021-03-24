英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

美國半導體大廠英特爾（Intel）宣布將蓋2座晶圓廠，受英特爾蓋廠搶單消息影響，台積電（2330）今天收在576元，下跌18元、跌幅3.03%，季線失守。不過，財信傳媒董事長謝金河今天從台灣工程師年薪、效率、台積電大興土木盛況3點來分析，反問「你賭Intel或押寶台積電？」

謝金河今天在臉書貼文指出，今天報載Intel斥資200億美元，將在亞利桑納州興建兩座晶圓廠，台積電ADR股價一度下挫5美元以上，台股也在台積電領跌下，下殺逾百點。

謝金河說，他問過力積電董事長黃崇仁，歐美如果廣設晶圓廠，對台灣的半導體產業會帶來什麼影響？黃說，美國的工程師平均年薪約18萬美元，在美國僱用一個工程師，在台灣可以僱用6個人，而台灣工程師的效率至少可以達到美國工程師的75%，將來的半導體製造，不管設在美國或歐洲，都很難賺錢，台灣的優勢很難搖撼。

謝金河也指出，這2天在南科園區，南科管理局長蘇振綱坐上遊覧車，繞了南科園區一整圈，目擊台積電大興土木的盛況。在南科八路、南科九路上，台積電正式動土的3奈米廠區，路邊停滿摩托車，工人穿梭在土地，南科有1/4的土地在台積電手上，這是先進製程的核心基地。面對Intel的挑戰，「你賭Intel？或押寶台積電？」